Kind komt vast te zitten in 'drijfzand' van modderpoel in speeltuintje

Een jong kind heeft woensdag vastgezeten in een speeltuintje in Wintelre. Door de vele regen was het zand van de speeltuin veranderd in een plakkerige modderpoel met daarop een laag water. Een bezorgde moeder waarschuwt via WhatsApp voor 'drijfzand' in de speeltuinen. De gemeente Eersel, waar Wintelre bij hoort, laat weten dat er inderdaad iemand vast heeft gezeten. Uit voorzorg zijn de andere speeltuintjes in Wintelre afgezet met lint.

Er ging een wel heel bijzonder appje rond in Wintelre: "Beste buurtbewoners, in opdracht van gemeente de speeltuintjes met zandbak niet gebruiken in verband met drijfzand! Geef dit door aan zoveel mogelijk mensen in Wintelre." Het appje was afkomstig van een bezorgde moeder.

Wat blijkt: er zat woensdag een kindje vast in de modder in een speeltuin. Het gebeurde in het speeltuintje aan De Steenovens. "De moeder van het kind heeft hierover contact opgenomen met de gemeente", vertelt een woordvoerder. Hoe het kind uiteindelijk uit zijn benarde positie is bevrijd, is niet bekend.

Hoe het precies komt dat het kindje vast kwam te zitten, weet de gemeente niet. Een logische verklaring is dat de vele regen en nattigheid het zand heeft veranderd in een plakkerige modderpoel. Er staat namelijk een flinke laag water in het speeltuintje met modder onder het wateroppervlak. Waarschijnlijk is het kindje vast komende zitten in een laag modder die onder het wateroppervlak zit. "Na deze melding zijn de speeltuintjes in Wintelre afgezet zodat deze tijdelijk niet gebruikt kunnen worden", laat een woordvoerder van de gemeente weten. Het speeltuintje aan De Steenovens is afgezet met een lint.

Het appje dat in de buurtapp verscheen was alleen niet van gemaakt door de gemeente. Gek is het niet volgens de woordvoerder: "Dat zal waarschijnlijk de bezorgde moeder zijn geweest die andere ouders wil waarschuwen." In de rest van de gemeente Eersel zijn speeltuintjes niet afgezet.