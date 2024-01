Nog nooit had Eindhoven Airport zoveel passagiers

Eindhoven Airport had afgelopen jaar een recordaantal reizigers over de vloer: 6,8 miljoen. Het zijn er zelfs meer dan voor de coronajaren. Ook zaten de vliegtuigen nog nooit eerder zo vol. En dat terwijl de luchthaven al jaren niet meer groeit. Toch is een woordvoerder van het vliegveld niet verrast: "Mensen houden gewoon van reizen."

Met het recordaantal van 6,8 miljoen reizigers zat Eindhoven Airport heel dicht tegen het maximaal aantal vluchtbewegingen. Met de huidige vergunning heeft het vliegveld toestemming voor maximaal 41.500 vliegbewegingen. In 2023 hadden ze 41.496 starts en landingen dus 4 van het maximum af. Verder was het gemiddelde aantal passagiers per vlucht ook erg hoog.

Combineer dat hoge aantal vliegbewegingen met vliegtuigen die elke keer goed vol zitten en je hebt dit reizigersrecord, legt een woordvoerder uit. Het aantal reizigers is zelfs hoger dan voor de coronajaren. In 2019 verwelkomde de luchthaven 6,7 miljoen reizigers. Tijdens de coronajaren was dat minder, maar nu heeft de reiziger het vliegveld weer gevonden. "Wat blijkt: mensen houden gewoon van reizen", zegt de woordvoerster.

Het totaal aantal bestemmingen van Eindhoven Airport lag in 2023 op 84. De top 3 bestemmingen met de meeste passagiers waren:

Malaga Londen (Stansted) Alicante

De drukste dag was 15 september met in totaal 24.597 passagiers.

Geluidsoverlast

Met dat maximum aantal vliegbewegingen én volle vliegtuigen, lijkt het aantal reizigers dat Eindhoven Airport per jaar aan kan bereikt. Moet er dan een grotere vergunning komen? "We groeien al jaren niet meer met het aantal vliegbewegingen. We gaan straks ook over op een andere manier van het aantal vluchten aansturen. We kijken dan niet meer naar het maximum aantal vliegbewegingen per jaar, maar naar de hoeveelheid geluidsoverlast die wordt veroorzaakt", sluit de woordvoerster af.

Vanaf 2028 wil het vliegveld gaan sturen op 'normen voor geluid in plaats van aantal vluchten' liet de luchthaven ook al eerder weten. Er was namelijk al jaren kritiek op de luchthaven. De omwonenden klaagde over de geluidsoverlast die de luchthaven veroorzaakt. Vorig jaar besloot Eindhoven Airport ook om privévluchten vanaf de luchthaven te schrappen. "

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Eindhoven Airport schrapt vluchten om CO2-uitstoot terug te dringen