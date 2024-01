Dassenburcht met spoed weggehaald om dijkdoorbraak te voorkomen

Het waterschap Aa en Maas heeft donderdag met spoed een dassenburcht verwijderd uit de dijk langs de Maas bij Sint Agatha, in de gemeente Land van Cuijk. Die burcht zou al op een natuurvriendelijke manier worden weggehaald, maar daar is nu extra haast achter gezet door de verwachte hoogwatergolf van komende zaterdag. De burcht zou dan het risico op een dijkdoorbraak vergroten.

"De burcht zat heel dicht op de dijk en we wisten niet hoe groot de schade in de dijk was", zegt het waterschap. "Gangen zouden kunnen zorgen voor een dijkdoorbraak en een overstroming. Daarom moesten we nu ingrijpen."

Daarnaast wilde het waterschap voorkomen dat het Maaswater de dassengangen in zou stromen. Daarom is de actie in overleg met de Zoogdiervereniging, stichting Das & Boom en de provincie uitgevoerd. Normaal gelden er strenge regels voor een burcht mag worden verwijderd, omdat de das een beschermd dier is.

Er is nu met strobalen een burcht in de buurt gebouwd, waar de dassen veilig en droog kunnen zitten.

