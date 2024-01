Sluizen gesloten door hoogwater, schepen liggen te wachten

Een aantal sluizen in de Zuid-Willemsvaart zijn gesloten door de hoge waterstand in de Maas. Onder meer in Den Bosch, Veghel en Schijndel liggen schepen te wachten voor de sluizen.

Op dit moment probeert Rijkswaterstaat water weg te laten lopen in de zogeheten wateropvanggebieden in de buurt. Daarvoor wordt bijvoorbeeld waterbergingsgebied Diesdonk bij Helmond en Asten gebruikt. Ook de berging in Ham-Havelt bij Veghel is klaar om in gebruik te nemen, mocht dat nodig zijn. Dat gebied werd ook met de kerst al ingezet.

Ook op andere plekken in het kanaal zijn sluizen gesloten. Het is nog niet bekend wanneer die weer open kunnen. Wel verwacht Rijkswaterstaat dat de waterstand in de Maas donderdag zijn piek bereikt.

De Zuid-Willemsvaart is een kanaal tussen Den Bosch en Maastricht. De route wordt vaak gebruikt om sneller van de Maas in België naar de Maas in Gelderland te varen.