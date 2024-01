Sluizen hoeven niet meer dicht te blijven, schepen kunnen weer verder varen

De sluizen in de Zuid-Willemsvaart die donderdag werden gesloten vanwege de hoge waterstand in de Maas, zijn donderdagnacht om een uur 's nachts weer geopend. Onder meer in Den Bosch, Veghel en Schijndel lagen acht schepen te wachten voor de sluizen.

Ook op andere plekken in het kanaal waren sluizen gesloten. Volgens Rijkswaterstaat had de waterstand in de Maas donderdag zijn piek bereikt.

Donderdag probeerde waterschap Aa en Maas water weg te laten lopen in de zogeheten wateropvanggebieden in de buurt. Daarvoor werd bijvoorbeeld waterbergingsgebied Diesdonk bij Helmond en Asten gebruikt. Rond een uur 's nachts was dat gelukt, waardoor de waterstand genoeg was gezakt om de sluizen te openen.

De Zuid-Willemsvaart is een kanaal tussen Den Bosch en Maastricht. De route wordt vaak gebruikt om sneller van de Maas in België naar de Maas in Gelderland te varen.

