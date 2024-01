'Apenkooien is niet gevaarlijk maar juist goed voor kinderen'

Apenkooien is spelenderwijs en met veel enthousiasme bewegen. Dat zie je af aan de deelnemertjes in sporthal De Rusheuvel in Oss. Bloedfanatiek zijn ze. Overal rood aangelopen koppies. Het geluid van enthousiaste yells en piepende sportschoenen vult de ruimte tijdens de Apenkooi Kampioenschappen.

"Wat dit kampioenschap zo speciaal maakt? Apenkooien is de afgelopen jaren verbannen uit de Nederlandse gymzalen, het zou namelijk te gevaarlijk zijn. Dat terwijl Apenkooien harstikke goed voor je is," zegt organisator Jeroen van de Pol. "Wij hebben het traditionele Apenkooi uit de Nederlandse gymzalen minimaal aangepast om er een kampioenschap van te kunnen maken. Met hier en daar een extra matten als valbeveiliging." Met succes. Lenn (10) uit Ooijen heeft het zweet op zijn voorhoofd staan. Het ontwijken van 'de tikkers' is duidelijk niet voor watjes. "Wat het vermoeiend maakt? Het rennen en telkens allemaal obstakels op en af gaan," vertelt hij. "Het leukste aan hier apenkooien is het spelen met andere kinderen," vindt de 11-jarige Lizzy van basisschool De Lockaert in Oss. "Kinderen die je niet kent, maar waar je wel leuk mee doet."

"We moeten vier uur lang rennen. Da's best vermoeiend."