Longcovid-patiënten blij met erkenning van ziekte: 'Dit zeg ik al jaren'

Het zit niet tussen de oren, long covid heeft wel degelijk een lichamelijke oorzaak. Dat hebben onderzoekers van het Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit aangetoond door spierweefsel van mensen met en zonder klachten te bestuderen. De onderzoeksresultaten bevestigen wat longcovid-patiënten al langer weten. Van alle patiënten stort zeventig procent in na een kleine lichamelijke of geestelijke inspanning. Bewegen verergert hun klachten juist. “Voor mij is dit geen nieuws, dat zegt mijn lijf al jaren. Hopelijk is dit een begin van een oplossing.”

Sandra van den Heuvel uit Oss zegt ‘kleine stapjes’ te zetten als het om haar gezondheid gaat. “Ik zat eerst op vier procent, nu op 16 of 17 procent." Ze hoopt dat er met de uitkomsten van het onderzoek ook wordt doorgepakt. “Er moet meer geïnvesteerd worden in klinieken waar goede adviezen worden gegeven. Er zijn patiënten geweest die te horen kregen dat ze maar moesten gaan sporten, terwijl we weten dat dit juist averechts werkt”, zegt de 47-jarige Sandra.

Mariska Hoos uit Vlijmen kreeg in april 2020 corona en vervolgens long covid. Ze wist al langer van de resultaten, want zij was een van de 25 deelnemers aan het onderzoek van het UMC. “Ik heb op de voet gevolgd wat eruit kwam, maar ik mocht niks zeggen voordat het naar buiten werd gebracht”, zegt de 48-jarige die negentien jaar als ambulanceverpleegkundige werkte. Ze is inmiddels volledig afgekeurd.

En dat was frustrerend, zegt Mariska: “Zeker als je leest dat mensen denken dat het tussen de oren zit of dat je geen zin meer hebt om te werken. Dat raakt je. Ik had een fantastische baan. Ik zou liever weer werken.” Nu het onderzoek gepubliceerd is, voelt dat als een opluchting. “Dit zijn feiten en het is goed onderzocht. Het komt niet zomaar in Nature.” De resultaten van dit onderzoek werden donderdag gepubliceerd in Nature, een gerenommeerd Brits wetenschappelijk tijdschrift.

Mariska pleit vooral voor meer geld voor gedegen onderzoek. Niet alleen voor haarzelf, maar ook voor lotgenoten. “Doe iets met de resultaten van het onderzoek”, is haar oproep aan de overheid. Dat is nodig om ook de oorzaak aan te kunnen pakken. "De wil is er, maar de minister wil er geen geld voor vrijmaken." Zonde, vindt ze, want heel veel mensen die nog midden in hun werkzame leven zaten, zitten nu ongewild aan de kant.