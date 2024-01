Brand bij klokkengieterij Eijsbouts in Asten

In de fabriek van Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts in Asten is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken.

De brand brak uit in een van de hallen van het bedrijfspand. Hoe de brand is ontstaan in onbekend, een voorbijganger zag de brand en waarschuwde de politie. Er is niemand gewond geraakt. Omdat de fabriek midden in het dorp ligt schaalde de brandweer al snel op. Na een dik uur was de brand onder controle. Omwonenden wordt geadviseerd deuren en ramen gesloten te houden als ze last hebben van stank- en rookoverlast. Directeur Joost Eijsbouts zegt tegen het Eindhovens Dagblad dat de schade waarschijnlijk meevalt. "Eigenlijk ben ik blij dat de brand tot een bescheiden deel van ons totale pand beperkt is gebleven. Dat lijkt me te overzien, maar we moeten er nog achter komen wat dat voor de nasleep gaat betekenen."