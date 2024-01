Bloembollen dreigen te verrotten door kletsnatte winter

Al weken komt de regen met bakken uit de lucht en onze tuinen kunnen de enorme hoeveelheden hemelwater nauwelijks aan. Steeds vaker staat de boel onder water. En dat kan funest zijn voor de bloembollen die je afgelopen najaar in de grond hebt geplant.

Krokussen, blauwe druifjes, tulpen en hyacinten, ook boswachter Frans Kapteijns uit Oisterwijk vreest dat de lentebloeiers het moeilijk gaan krijgen als de bolletjes in de nattigheid blijven staan. "Maar als het regenwater kan wegzakken, dan komen ze in het voorjaar wel op. En mocht je de bloembollen willen redden, dan kun je ze ze opgraven en drogen, als je nog weet waar je ze hebt geplant."

"Bloembollen die nog niet zijn geworteld, kunnen gaan schimmelen en rotten", zegt de Oisterwijkse tuinkenner Casper Boot. "Dit gebeurt wanneer ze in erg natte grond worden aangeplant, of wanneer de grond lang doorweekt blijft en al het water niet goed doorlaat.

In de lente ziet de boswachter normaal gesproken talloze pinksterbloemen omhoog piepen in zijn groene achtertuin. "Ik ben benieuwd of die bestand zijn tegen al dat water", zegt hij.

Maar hij ziet ook hoopvolle dingen. "Sommige madeliefjes steken hun koppie alweer omhoog, en ik zie ook blaadjes verschijnen aan de vlinderstruik. De taxus staat er ook goed bij en er is veel meer mos, dat gedijt goed in een vochtige omgeving."

Zijn huis staat in een woonwijk die tussen twee beekdalen is gebouwd. Dat betekent lage grond waardoor het grondwater dus heel snel omhoog kan komen. De achtertuin van Frans ligt op een lager gelegen deel, waardoor het afvloeiende water vanuit de omliggende tuinen zelfs naar zijn tuin stroomt. Zonder regenlaarzen waagt hij zich niet buiten.

"Ik heb nu eigenlijk een zwembad", zegt de boswachter lachend. "Ik zit erop te wachten tot de eenden, waterhoentjes en futen hier landen, want voor hun is het hier ideaal." Het is heel uitzonderlijk, deze hoge waterstand door alle regen. "Het klimaat verandert, dat blijkt maar weer. Er is gewoon niet tegen op te vechten."

Nat of droog, volgens tuinkenner Casper Boot is het een prima idee om je tuin zoveel mogelijk te vergroenen. "Dus minder tegels, zodat het water weg kan bij extreme regenval. En zorg er ook voor dat het water weg kan door bijvoorbeeld een wadi te maken, een lager gelegen deel in je tuin waar het water naartoe kan."