Herder Riaan sliep nachten niet om zijn drachtige schapen te beschermen

"Sinds kerst heb ik niet meer stilgezeten. Soms sliep ik in m'n stoel in het kantoor naast de stal", vertelt Riaan Strijdom, die zelf bij de schaapskooi in Heeze woont. Continu hield de schaapsherder zijn kudde, en de stal die dreigde onder te lopen, in de gaten. "Zo moest ik middenin de storm een tent opbouwen omdat veertig schapen niet meer in de ondergelopen stal konden staan."

"Vanaf kerst begon het water te stijgen. Sindsdien heb ik niet meer stilgezeten." Dag en nacht waakte Riaan over zijn schapen. Maar liefst 450 van 'zijn' dames zijn drachtig. De eerste twee van in totaal tussen de 500 en 600 lammetjes zijn deze week geboren. "Ik moest ze echt beschermen tegen het water." Hoe zijn dagen eruit zagen? "Je staat om vijf uur op. Dan is het tijd voor een bak koffie en doe je je koplamp op. Je werkt met je koplamp op, want je hebt dieren binnen en buiten de stal die verzorgd moeten worden. Je moet constant op de plaats kijken waar je het water kan doorsluizen of keren. Dat doe ik samen met Staatsbosbeheer."

De omgeving van de stal is kletsnat (foto: Heeze-Leende24).

Riaan moest zelfs de stal ophogen met zand. "Dat was nodig om het kraamgedeelte droog te zetten. Het zijn echt uitzonderlijke tijden", blikt hij terug. "Middenin de storm moest ik noodgedwongen een tent opbouwen voor de andere groep schapen. Zo'n veertig schaapjes pasten niet meer in de stal. Daar waar ze moesten staan, konden ze niet meer staan. Er stond water in."

"Vanavond kan ik eindelijk een avond op de bank liggen."