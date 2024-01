PSV-fan na anti-joodse kreten: korter stadionverbod maar geen seizoenkaart

De PSV-fan die een kort geding aanspande tegen voetbalbond KNVB na een internationaal stadionverbod van tien jaar, kan in april 2025 weer naar voetbalwedstrijden. De rechtbank in Den Bosch kortte het stadionverbod in tot achttien maanden, maar hij krijgt zijn seizoenkaart niet terug. "Hamas, Hamas, joden aan het gas", riep de 50-jarige supporter vorig jaar april in een jolige bui na de gewonnen bekerfinale tegen Ajax.

Arnold Tankus Geschreven door