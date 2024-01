Tarzan und Jane met een zachte G: Brabanders veroveren Duitse musical

Duitsland telt 83 miljoen inwoners, maar toch zijn onze oosterburen voor de hoofdrollen in de musical Tarzan uitgekomen bij twee Brabanders. Terence van der Loo (32) uit Den Bosch en Vajèn van den Bosch (25) uit Oijen spelen sinds half november in Stuttgart en dat bevalt ze prima. "Het is echt een feestje hier."

Collin Beijk & Tom van de Oetelaar Geschreven door

Het komt wel vaker voor dat Nederlanders in Duitse musicals spelen, maar alle twee de hoofdrollen? Dat is uniek. Bij Tarzan is er zelfs sprake van een Brabantse invasie. Naast Terence en Vajèn als Jane, spelen ook Ludo van der Winkel uit Eindhoven en Elindo Avastia uit Tilburg in de Duitse musical. De Brabanders zijn goed vertegenwoordigd", lacht Vajèn. Voor Vajèn is Duitsland niet vreemd, ze stond al twee keer eerder in een Duitse musical en spreekt de taal bijna accentloos. Voor Terence ligt dat anders en hij moest aan de bak. "Op het toneel klinkt het best goed, maar daarbuiten? Laat ik het zo zeggen: Duitsers zijn heel lief als je je best doet om hun taal te spreken", vertelt hij lachend. "Hoe goed ik het nou echt spreek? Geen idee, maar ze reageren leuk."

"We hebben elkaar voor het eerst ontmoet in het vliegtuig hier naartoe."

Terence en Vajèn hebben duidelijk een klik en zitten tijdens het interview continu te dollen. Ze lijken elkaar al jaren te kennen, maar niets is minder waar. Ze deden zelfs los van elkaar auditie. "We wisten van elkaar wie we waren en niet meer", vertelt Vajèn. "Maar onze eerste ontmoeting was in het vliegtuig naar Stuttgart, op weg naar de perspresentatie voor de musical. Het klikte meteen." Die klik bleef er ook op het toneel. Maar of het de Brabantse wortels zijn, die ervoor zorgen dat de twee zo goed matchen, weten ze niet. "Het helpt denk ik dat je dezelfde mentaliteit hebt", zegt Terence. "Het is ook het besef dat je hier als twee Brabanders een enorm avontuur mag beleven", vult Vajèn hem aan. En nog een succesvol avontuur ook. "Het is dan wel de tweede keer dat Tarzan hier wordt opgevoerd, het zit echt elke avond vol. Mensen omarmen het verhaal en er zijn enorme fans van de Disney-musical die vanuit heel Duitsland naar Stuttgart komen", vertelt de hoofdrolspeelster.

"Die kreet doe ik helemaal niet.

Wie het verhaal van Tarzan en Jane kent, weet ook dat daar een typerende kreet bij hoort. "Maar die doe ik dus helemaal niet zelf", geeft Tarzan-speler toe. "Die komt van een band en ik heb geen idee wie dat is." Vajèn schiet in de lach en zegt meteen dat Terence dat helemaal niet mag verklappen. "Ik word straks nog ontslagen door Disney." De twee hebben een contract voor een jaar bij de musical in Stuttgart. "Ze zijn nu aan het praten over een verlenging van de musical, maar of dat met ons is? Te veel Brabanders te lang op een kluitje is natuurlijk ook lastig", grapt Terence.