Dit prijswinnende apparaatje maakt leven van blinden een stuk makkelijker

Het is een uitvinding die het leven van slechtzienden en blinden een stuk makkelijker maakt. De Hable One is een eenvoudig draadloos apparaatje waarmee je in braille teksten invoert op je smartphone. Het werd ontwikkeld door studenten van de Technische Universiteit Eindhoven en die wonnen er deze week een prijs mee: de Braillepluim. Voor de blinde Wout Boudry (17) uit Valkenswaard is het apparaatje een uitkomst. "Dit helpt mij echt, vooral als ik langere berichten tik."

Voor blinden en slechtzienden ligt dat anders, want een smartphone bedien je door een samenspel tussen je handen én ogen. Er zijn wel oplossingen zoals het aansluiten van een volwaardig toetsenbord, het dicteren van teksten of het gebruiken van de blindenmodus die precies vertelt wat je tikt en aanwijst op je mobiel.

Even een berichtje sturen via WhatsApp, een reactie plaatsen op Facebook, een post maken op Instagram of snel een mailtje tikken. Voor mensen die normaal kunnen zien, is het snel gedaan.

De Hable One is een hele stap vooruit. Het kastje is net zo groot als een smartphone, maar iets dikker en bevat acht knoppen. Het lijkt een beetje op de controller van een spelcomputer. "Het is een klein handig apparaatje waarmee ik veel sneller en nauwkeuriger berichten typen", legt Wout uit. Hij is al zijn hele leven blind en zweert inmiddels bij de Hable One.

Het apparaatje zorgt ervoor dat blinden en slechtzienden hun touchscreen nauwelijks nog hoeven te gebruiken. Met de Hable One kan je zo'n beetje de hele telefoon bedienen zonder dat er nog een swipe of tikje aan te pas komt op telefoonscherm. Want je kunt er ook mee navigeren tussen apps.