Flinke brand: kind naar ziekenhuis en huizen onbewoonbaar

De brand richtte grote schade aan (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision). Enorme rook na het uitbreken van de brand (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision). De brand richtte grote schade aan (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision).

Aan de Waalstraat in Den Bosch heeft vrijdagavond een flinke brand gewoed in een huis. Het lijkt erop dat de brand aan de achterkant is uitgebroken en daarna de woning heeft bereikt. Zowel dit huis als dat van de buren is onbewoonbaar. Een kind van naar schatting tien jaar rookte adem in en is naar een ziekenhuis gebracht.