NAC-trainer Jean-Paul van Gastel definitief niet naar Turkse Besiktas

Jean-Paul van Gastel maakt het seizoen af bij NAC Breda. De directie laat de trainer niet vertrekken naar de Turkse topclub Besiktas, die hem als assistent van Giovanni van Bronckhorst wilde aantrekken. "De club is bij vertrek naar het trainingskamp in Spanje duidelijk geweest in haar standpunt en dan is het back to business", zegt Van Gastel op de clubsite.

"We willen dit seizoen zo lang mogelijk in de race om promotie naar de eredivisie blijven, daar werken we als club in alle geledingen hard voor. In dat streven willen we niet meer afgeleid worden door getouwtrek om onze trainer", aldus de clubleiding in een reactie op de website.

NAC Breda liet al eerder weten niet mee te willen werken aan een transfer. Toch bleef Besiktas het proberen. Op de site geeft Van Gastel aan zich neer te leggen bij de beslissing. "We beleven hier in Sevilla een strak en zinvol trainingskamp en werken bij NAC toe naar een ferme inhaalrace met hopelijk een mooi slot."

Van Gastel is sinds eind september trainer van NAC Breda. Hij volgde Peter Hyballa op, die door de club aan de kant was gezet. Onder Van Gastel klom NAC Breda van de vijftiende naar de huidige negende plek. Het gat met de promotieplekken is acht punten.

