Italiaans stel maakt het erg bont op de snelweg

De politie heeft vrijdagnacht een Italiaanse automobilist op de bon geslingerd. De 59-jarige man reed meer dan 70 kilometer te hard over de snelweg A16 bij Prinsenbeek. Zijn vrouw liep even later tegen de lamp: ze was onder invloed achter het stuur gaan zitten.

De Italiaan werd betrapt bij een snelheidscontrole op de snelweg A16 bij Prinsenbeek. Hij kwam volgens de politie voorbij vliegen met een snelheid van 189 kilometer per uur. De Italiaan moest een eindje verderop, op de Graaf Engelbertlaan in Breda, zijn rijbewijs inleveren. Zijn vrouw nam het stuur over, maar ook zij nam het niet zo nauw met de regels. Ze werd in Oost-Brabant gecontroleerd, omdat ze slingerend over de weg reed. Dat was niet voor niets: de vrouw bleek onder invloed. Ook tegen haar is proces-verbaal opgemaakt.