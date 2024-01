Schaatsslijpers voelen de schaatskoorts: ‘Tot middernacht doorgewerkt'

Het is druk bij de schaatswinkels en de schaatsslijpers, nu er een laag ijs voorspeld is. Sommige mensen halen hun oude schaatsen uit het vet voor een slijpbeurt, anderen gaan voor nieuwe noren, kunst- of ijshockeyschaatsen", vertelt Remy Straver uit Nieuwendijk.

Remy Straver en zijn vader verkopen en slijpen al veertig jaar lang schaatsen in de werkplaats aan huis. Zodra er vorst wordt voorspeld, staan schaatsliefhebbers vanuit de hele omgeving bij Straver op de stoep. “Ik denk dat ik sinds donderdag al honderdvijftig schaatsen geslepen heb”, zegt Remy. “De echte liefhebbers kennen we goed en die zijn allemaal al geweest.”

"Donderdag ging ik hier na twee uur 's nachts pas weg."

Ook bij Rono Sport in Eindhoven is het de afgelopen dagen ‘extreem’ druk. In de schaatswinkel, die naast het ijssportcentrum zit, is het sowieso al druk vanwege de kerstvakantie. Maar nu met de voorspelde vorst loopt het echt storm. “Vrijdag aan het einde van de middag zijn er in een uur tijd 30 tot 40 schaatsen gebracht”, vertelt Rob Habraken. Mensen die hun schaatsen willen laten slijpen, kunnen die de dag erna weer bij de winkel ophalen. Maar de afgelopen dagen lagen er zoveel schaatsen te wachten, dat Rob tot middernacht heeft doorgewerkt. “We kunnen de mensen ook niet dagen laten wachten op hun schaatsen”, zegt hij. “Dus we hebben er nachtwerk van gemaakt. Gisteren ging ik hier om half een ’s nachts weg en donderdag pas na twee uur.”

"Op het moment dat het ijs er ligt, zijn ze laat."

De Nieuwendijkse Remy moet naar eigen zeggen nog maar bezien of we volgende week echt kunnen schaatsen. Maar het is volgens hem wel verstandig om nu al je schaatsen te laten slijpen, als je het ijs op wilt. "Op het moment dat het ijs er ligt, zijn ze laat. Dan komen er driehonderd mensen per dag bij me langs en kan ik niet beloven dat ik je schaatsen aan het einde van de dag af heb." Een vrouw maakt wat oefenbewegingen in de winkel van Rob. Zij is er in ieder geval op tijd bij. "Ze zitten goed", stelt ze tevreden. "We hebben de schaatskoorts te pakken", zegt ze. "Na de weersvoorspelling zijn we gauw naar de winkel gegaan, nu zijn we hopelijk nog op tijd, dus laat die vorst maar komen!" Remy benadrukt dat mensen de komende dagen wel voorzichtig moeten zijn. "Als het niet kan, ga dan niet het ijs op. Een geslepen schaats wordt niet bot van het liggen. Die kun je volgend seizoen gewoon weer gebruiken."