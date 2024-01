Horrorsteekpartij Roosendaal: 'Verwarde man niet zomaar uit huis te zetten'

Woningcorporatie Alwel in Roosendaal wist al langer dat de man die op oudejaarsdag zijn buurman op horrorwijze neerstak, psychische problemen had en voor overlast zorgde. Toch is het in niet makkelijk om in dergelijke gevallen iemand uit zijn woning te zetten.

De verwarde man drong 31 december de woning van zijn 19-jarige buurman binnen en heeft hem 34 keer in zijn lichaam en 16 maal in het hoofd gestoken. Het slachtoffer heeft meer dan 150 hechtingen. De verdachte is opgepakt en zit vast.

In september hoorde de woningorganisatie voor het eerst van de wijkagent dat deze man verward gedrag vertoont. "Daarna ontvingen we ook meldingen van de buren", aldus de woordvoerder van Alwel. "Maar dat wil niet zeggen dat we hem uit de woning kunnen of willen zetten. In Nederland mogen mensen met psychische problemen gewoon thuis wonen en dat ondersteunen we."

'Onderzoek was nog niet klaar'

Alwel is in najaar meteen in overleg gegaan met de politie, GGZ en de gemeente Roosendaal om te kijken welke hulp en maatregelen er nodig waren. "We hebben na de melding in september een dossier geopend, maar voordat het onderzoek klaar was, gebeurde dit. We vinden het heel erg wat er is gebeurd", zegt de woordvoerder.

De woningcorporatie wil nu dat de verdachte ergens anders gaat wonen. Buurtbewoners hebben een brief ontvangen van Alwel waarin staat dat ze de dader heeft gevraagd om vrijwillig de huur op te zeggen. "Dat is de snelste weg, want iemand uit zijn huis zetten kan alleen als die persoon door de rechter veroordeeld is", legt een woordvoerder uit. Ze verwacht dat het nog wel even duurt voor dat proces rond is. "Daarom hebben we via zijn advocaat gevraagd of hij al voor die tijd wil vertrekken."

