Man (19) werd op oudjaar 16 keer in zijn hoofd gestoken: 'Het was horror'

Het gaat ‘naar omstandigheden goed’ met de 19-jarige man die oudjaarsdag in Roosendaal meermalen werd neergestoken door zijn buurman. Dit gebeurde aan de Amethistdijk. Het slachtoffer heeft meer dan 150 hechtingen, is 34 keer in zijn lichaam gestoken en 16 maal in zijn hoofd. “Het is een wonder dat hij nog in leven is”, zegt Ferry de Wit, familielid van het slachtoffer.

Arnold Tankus Geschreven door

De foto's in dit verhaal kunnen als schokkend worden ervaren. Er waren al vaker problemen met de buurman. "Hij zei ook weleens rare dingen. Maar dat het zo uit de hand zou lopen, had niemand verwacht", zegt de 32-jarige Ferry. Hij woont een paar straten verderop en is getrouwd met de nicht van het slachtoffer. Omdat het slachtoffer zelf niet in de media wil komen, doet Ferry namens hem het woord. De wijze waarop de steekpartij plaatsvond, lijkt op een scène uit een horrorfilm. Het slachtoffer belde 112, omdat er een schreeuwende en dreigende buurman voor de deur stond. Die liep weer achterom, sloeg daar het raam van de achterdeur kapot, drong het huis binnen en liep naar boven, naar de slaapkamer van het slachtoffer. Vrijwel direct begon hij op hem in te steken.

“Dit is gewoon een moordaanslag.”

“Het lukte hem om de buurman in een houdgreep te krijgen. Die vroeg vervolgens of hij hem alsjeblieft weer los wilde laten en beloofde dat hij op zou houden.” Het slachtoffer vroeg nog of hij het zeker wist. Na nog een bevestiging liet hij de buurman los. “Maar die begon opnieuw te steken", zegt Ferry. De twee rolden vervolgens al vechtend door het huis, tot het slachtoffer uiteindelijk in de woonkamer in een hoek stil kwam te liggen. Daar begon de buurman nog diverse malen op zijn hoofd in te steken. “Hij hield pas op toen de politie er was. Dit is gewoon een moordaanslag.”

"De politie vroeg zijn handen in de lucht te doen, maar dat kon hij niet."

Toen het slachtoffer vervolgens onder het bloed naar buiten kwam, richtte de politie in eerste instantie een taser op hem. Er werd gevraagd of hij zijn handen omhoog wilde doen. “Maar dat kón hij helemaal niet. Er waren allerlei pezen doorgesneden. Buurtbewoners maakten de politie duidelijk dat hij juist aangevallen was.” Het slachtoffer werd met een ambulance afgevoerd. "Hij zat onder het bloed, het was echt horror." Volgens Ferry heeft de buurman het slachtoffer en zijn vader al veel vaker bedreigd. Ook online. Een aantal van die verdachtmakingen staan nog steeds op de Facebookpagina van de buurman. Zo zouden het slachtoffer en zijn vader ‘huurmoordenaars’ hebben ingeschakeld om hem te vermoorden. Ook wordt het slachtoffer uitgemaakt voor een ‘gore pedo’, omdat hij naar zijn dochtertje zou kijken. De pagina schetst het beeld van een verwarde man die denkt dat 'de inlichtingendiensten' het op hem gemunt hebben. Het Openbaar Ministerie (OM) maakte eerder deze week bekend dat de 35-jarige verdachte in ieder geval veertien dagen langer in voorlopige hechtenis blijft. Ook is het onderzoek in volle gang. Dat zal volgens het OM ‘enige tijd in beslag nemen’. Man (19) neergestoken door buurman: 'Hij zat onder het bloed'

De hand van het slachtoffer zit vol steekwonden en hechtingen (privéfoto).

Het is een bloedbad op sommige plekken in het huis (privéfoto).

Ook het bed van het slachtoffer zit onder het bloed (privéfoto).