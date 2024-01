Achtervolging op tweetal in gestolen auto eindigt in de modder

Een man en een vrouw zijn zaterdagavond gearresteerd nadat ze in een gestolen auto op de A4 reden en door de politie werden gezien. De politie startte een achtervolging met meerdere auto's, waarop het tweetal er vandoor ging. De achtervolging eindigde uiteindelijk in de modder in een weiland in het dorp Heerle bij Roosendaal.

De auto was gestolen in Roosendaal, de eigenaar had aangifte gedaan. De auto stond dan ook geregistreerd als gestolen. Op die manier ontdekte de politie dat het tweetal in een auto reed die niet van hen was.

Op de A4 zette de politie rond negen uur zaterdagavond de achtervolging in richting Roosendaal. Het tweetal reed in Heerle een doodlopende weg in, ramde verschillende hekwerken en probeerde vervolgens via een weiland te vluchten.

Ze kwamen met de auto waarin ze reden vast te zitten in de modder, net als verschillende politieauto's. De verdachten probeerden uiteindelijk lopend te ontsnappen, maar de politie wist een 27-jarige vrouw uit België vlakbij de auto aan te houden. Een 37-jarige man uit Roosendaal werd enkele minuten later gepakt.

Het tweetal zit vast voor verder onderzoek. Daaruit moet ook blijken of het duo ook daadwerkelijk de auto heeft gestolen.