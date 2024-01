Lara terecht nadat ze vluchtte voor vuurwerk: 'We gaan tracker kopen'

Met oudjaar was de jonge Australische herder Lara geschrokken van vuurwerk, ze rende weg en kwam niet meer terug. Een week lang zocht haar baasje Marie-Louise Vorstenbosch in haar woonplaats Sint-Oedenrode en omgeving naar het beestje, maar zonder resultaat. Tot vandaag.

Marie-Louise was zondagochtend al vroeg op pad na een telefoontje. "We kregen berichten binnen van mensen die Lara bij de A50 hadden gezien. Ze zou de snelweg zijn overgestoken. Maar toen wij er waren, was ze nergens te vinden", aldus Vorstenbosch.

Zo was het de afgelopen dagen al vaker gegaan. Mensen hielden de ogen goed open en lieten regelmatig weten als het beestje weer ergens was opgedoken, maar als Marie-Louise dan ging kijken, was Lara nergens meer te vinden.

Met oudjaar was Lara ontsnapt tijdens het uitlaten, toen kinderen vuurwerk naar haar gooiden. Later bleek ze wel terug naar huis te zijn gelopen, want haar bloed zat tegen de voordeur. Marie-Louise vreesde dat de hond misschien was aangereden, maar sindsdien ontbrak ieder spoor.