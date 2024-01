Extinction Rebellion voert actie: 'ik heb twee uur moeten poetsen'

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion Den Bosch (ER) hebben zondag actie gevoerd bij een tankstation van TotalEnergies aan de Hambakenweg. Het benzinestation werd voorzien van tape, nepbloed en er werden pamfletten opgehangen. Voor een medewerker van de benzinepomp leverde het vooral veel werk op. "Een collega en ik hebben twee uur moeten poetsen."

De actiegroep wilde met de 'verrassingsdemonstratie' aandacht vragen voor vier klimaatactivisten die vastzitten in Uganda na het aanbieden van een petitie tegen de aanleg van de East African Crude Oil Pipeline (EACOP). Deze pijplijn wordt gebouwd door olieconcern TotalEnergies en zorgt volgens ER voor 'de verwoesting van natuur en mensenlevens'. Ook in vijf andere steden werd actie gevoerd en onlangs werd ook het hoofdkantoor van TotalEnergies in Den Haag door ER bezet. "Het gaat ons er vooral om dat dit verhaal bekend wordt bij mensen en de klanten die er komen tanken", zegt Thomas van der Steen, een van de activisten van ER.

Volgens een werknemer van het tankstation die op dat moment aan het werk was, heeft de actie niet voor heel veel overlast geleid. "Sommige klanten dachten dat we dicht waren omdat ze het tankstation met linten hadden afgesloten. Ze stonden met vlaggen te zwaaien en toen heb ik de deur een tijdje op slot gedaan."

"Nee, geen verf. Dat was bietensap met ketjap", zegt de 19-jarige actievoerder uit Den Bosch over het recept van het nepbloed. Volgens hem zijn er met opzet deze onschuldige middelen gebruikt. "Onze acties moeten geweldloos en zonder blijvende schade blijven."



De actievoerder hoopt dat de pomphouder TotalEnergies onder druk wil zetten. "Ik hoop dat hij zich inleest in wat wij zeggen. Indirect is de eigenaar medeverantwoordelijk voor de gebeurtenissen en het geld dat door Total wordt verdiend", vindt de actievoerder. De eigenaar van het tankstation was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.



De verrassingsdemonstratie werd door de activisten zelf gefilmd.