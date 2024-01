Schaatskoorts: ijsbanen zetten alles op alles om dit jaar de eerste te zijn

De ijsbaan van Lage Zwaluwe in 2022. Koek en zopie horen erbij Op het ijs in Terheijden Volgende 1/3 De ijsbaan van Lage Zwaluwe in 2022.

Welke ijsbaan zal dit jaar als eerst opengaan? In Lage Zwaluwe ligt al 1 centimeter ijs, terwijl in Terheijden nog geen ijs te bekennen is. Toin Lips, voorzitter van IJsclub Terheijden, houdt de moed erin: "De felle wind zal de doorslag geven. Maar als het zover komt, liggen de draaiboeken al klaar."

Het perfecte recept volgens de Terheijdense ijsclub? Voorzitter Toin Lips: "Minimaal drie nachten 7 tot 10 graden vorst en geen wind. Bij een ijsdikte van zo'n 7 of 8 centimeter gaan we erop!" Maar voor het zover is, moet er nog veel gebeuren. Vorig jaar liep het clubhuis in Terheijden nog onder en ook dit jaar zat het hoge water hen in de weg. Met pompen heeft de club het waterpeil omlaag gekregen. Nu moet alleen die felle wind nog gaan liggen. "Het water is nu nog te beweeglijk. Het water moet stilstaan, anders komt er geen ijs op."

"In 2022 hadden we drie dagen geweldig ijs."

"We willen allemaal dat er ijs komt. Geweldig!", lacht Thera Hanse van de ijsclub in Lage Zwaluwe. Niet iedereen begrijpt haar ijskoude passie. "Mijn baas zei laatst nog: 'Ik snap dit niet hoor. Jij bent zo enthousiast voor die twee dagen in het jaar.' Ik vind het gewoon geweldig leuk en met mij het hele bestuur." "In december 2022 was deze baan voor het laatst open. Toen hadden we drie dagen geweldig ijs", blikt Toin weemoedig terug. "Een mooie strakke baan met dik, zwart ijs. Dat moet je hebben." Maar of het dit jaar gaat lukken? "Het zou zo mooi zijn... Al is het maar voor drie dagen! Maar de natuur moet z'n werk doen en dat heeft tijd nodig."

"Als het moet zijn we binnen een uur open. "

Een keer per dag wordt het ijs in de polder van Lage Zwaluwe nauwkeurig gemeten. Voormalig ijsmeester Kees van der Kreeke haalt een zelfgemaakte, houten ijsmeter tevoorschijn. "Kijk!" roept Thera uit, terwijl ze de meter onder het ijs stopt. "Precies 1 centimeter! Da's al een goed teken." "We hebben een hele goede band met de schaatsclub in Terheijden. Maar het is altijd wel een dingetje: welke ijsbaan is als eerste open?", vertelt ze. "Meestal wint Terheijden, dus wij hopen dat wij dit jaar als eerste open kunnen. De ijsclub daar heeft veel last van het hoge water. Wij niet, dus ik vermoed dat wij dit jaar eerst zijn." Volgens de voorzitter van de Terheijdense ijsclub zal de wind de doorslaggevende factor zijn. "Hoe de baan op de wind ligt, is een heel belangrijke factor. Het zal erom spannen. Als het zover komt, zijn wij er klaar voor. De draaiboeken liggen klaar, dus als het moet zijn we binnen een uur open. Iedereen weet wat te doen. We doen dit al zo lang."

De nu nog waterige ijsbaan in Terheijden...