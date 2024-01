Salons over verbod op kunstnagels in kinderopvang: 'Nagelbijten is viezer'

Afstand moeten doen van je kunstnagels, omdat je met kinderen werkt. Sinds afgelopen zomer is dat de regel voor medewerkers van crèches, bso’s en peuterspeelzalen. Het maakt de medewerkers zelf boos, maar ook veel nagelstylistes begrijpen niks van het verbod. “Ik zie soms handen van mensen zonder kunstnagels die minder verzorgd zijn”, zegt nagelstyliste Thea Tsamalaswili uit Veghel.

Dat leidde ertoe dat medewerkers van kinderopvangorganisatie Korein in Eindhoven een petitie startten. Die werd door meer dan 500 collega’s ondertekend. Ze vinden het oneerlijk dat zij geen verzorgde nagels mogen hebben. En dat begrijpen ze in de salons waar de nagels worden gezet maar al te goed.

Daar is Thea Tsamalaswili van Lovely Lashes uit Veghel het mee eens. “Als je zelf niet schoon bent, maakt het niet uit of je kunstnagels hebt of niet. Ik zie soms handen van mensen zonder kunstnagels die allemaal vuil onder hun nagels hebben zitten”, zegt ze. “En er zijn net zo goed mensen met lange nagels die heel vaak hun handen wassen en ze heel goed schoon houden.”

Bij de drie nagelstylistes komen ook veel klanten die nagels bijten. Volgens hen zijn kunstnagels in dat geval juist hygiënischer. “Ik zou het smeriger vinden als mensen met hun afgekloven nageltjes aan mijn baby zouden zitten”, zegt Daisy. “Soms hebben nagelbijters wondjes en velletjes rond hun nagels”, vult Nannie aan. “Op het moment dat ze kort en netjes gevijld zijn, neigen mensen ertoe om hun nagels beter te verzorgen en niet meer in de mond te steken.”

Nannie Vo van VN Nails uit Tilburg heeft veel klanten die in de kinderopvang werken. Die mensen komen alleen langs bij haar als ze vakantie hebben. “Die zie ik dus maar een of twee keer per jaar. En allemaal zijn ze dan heel blij dat ze eindelijk weer verzorgde nagels hebben”, zegt Nannie. “Ze worden er zelfverzekerder van en sommigen zeggen dat ze dan meer met handgebaren durven te praten.”

Dertig procent van de klanten van Daisy Madina werkt in de zorg of kinderopvang. Maar tot nu toe komen ze allemaal nog steeds regelmatig langs. “Ze zeggen dat ze stoppen als hun nagels eraf moeten”, vertelt Daisy. “Bij sommigen zet ik de nagels zo natuurlijk, dat de baas het niet eens in de gaten heeft. Ik raak dus gelukkig nog geen mensen kwijt door die regel.”

Nannie vindt dat de regel achterhaald is. “Vroeger had iedereen normale nagellak en dat bladdert snel af. Maar tegenwoordig kan je naar een nagelsalon", zegt ze. "Ik zou graag met die beleidsmaker in gesprek gaan. Op de operatiekamer snap ik het, daar werk je met open wonden. Maar in een kinderopvang, kom op zeg.”

DIT IS OOK BOEIEND:

Kinderopvang-medewerkers starten een petitie tegen het verbod op nepnagels