Gevoelstemperatuur voelt altijd kouder aan, hoe kan dat?

Het gaat komende dagen flink vriezen, tot zo'n 8 graden onder nul. Maar wie naar buiten gaat, zal het flink kouder ervaren. Die zogeheten gevoelstemperatuur bij koud weer ligt altijd een stuk lager dan de daadwerkelijke temperatuur. Hoe zit dat precies en hoe meet je de gevoelstemperatuur eigenlijk? Weerman Wouter van Bernebeek legt het uit.

“Het voelt dinsdag aan als 8 tot 10 graden onder nul, terwijl het maar een paar graden gaat vriezen. Dat komt voornamelijk door de wind”, zegt de weerman. Het wordt dan ook ‘windchill’ genoemd. We hebben volgens Van Bernebeek te maken met een stevige noordoostenwind. Het bezorgt ons koude lucht die vanuit Finland deze kant op komt. In de nachten kan de gevoelstemperatuur zelfs zakken naar 11 tot 15 graden onder nul.

Bij vlagen koud

De wind maakt het dus koud. Des te harder die waait, des te kouder het voelt. “Het is daarom ook niet constant koud, maar bij vlagen. Vooral als het hard waait, daalt de gevoelstemperatuur.” In de winter, zegt de weerman, want in de zomer werkt dat anders. Dan speelt ook de luchtvochtigheid een belangrijke rol bij de gevoelstemperatuur.

Maar hoe bereken je die gevoelstemperatuur dan? “Ja, dat is lastig, maar er is wel een formule voor. Bij een graadje vorst en een windsnelheid van bijvoorbeeld veertig kilometer per uur, kom je al gauw uit op 10 graden onder nul.”

Wind nadelig voor natuurijs

De wind die juist voor dat koude gevoel zorgt, heeft een nadelig effect voor goed natuurijs. Hierdoor bevriest open water namelijk moeilijker dicht. “De wind zorgt dat het water in beweging blijft. Op open water denk ik dat er voorlopig geen ijs zal ontstaan.” Maar op beschutte plekken ziet weerman Van Bernebeek wel kansen.

"Het gaat een paar nachten 7 tot 8 graden vriezen. Dat betekent in theorie de aangroei van 2 centimeter ijs per nacht. En dat kan ertoe leiden dat we donderdag heel misschien even kunnen schaatsen."

