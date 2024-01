Wacht niet te lang met schaatsen: over een paar dagen is het alweer voorbij

Heb je zin om te gaan schaatsen op natuurijs? Dan moet je niet te lang wachten, want over een paar dagen is het alweer uit met de pret. Dat vertelde Raymond Klaassen van Weerplaza dinsdagochtend in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant.

Het vroor dinsdagochtend 5 tot 6 graden in Brabant. "Maar voor het gevoel was het tussen de 11 en 13 graden onder nul. Dat heeft alles te maken met de oostenwind. Die waait matig, maar in open gebieden af en toe vrij krachtig. Die veroorzaakt extra afkoeling op de huid en daardoor voelt het veel kouder aan. Door de zon is de temperatuur op de thermometer intussen wel iets gestegen." Dinsdagmiddag komen we uit rond het vriespunt. "Maar met die oostenwind blijft de gevoelstemperatuur flink lager dan de thermometer aangeeft."

"Dit zegt helemaal niks over de klimaatverandering."

Overigens betekenen deze lage temperaturen niet dat het met de klimaatverandering allemaal wel meevalt, legt de weerman uit. "Het klimaat en het weer zijn twee verschillende dingen. Het klimaat gaat over het gemiddelde over een lange periode, het weer is van dag tot dag. Er kunnen af en toe best wel een paar koude dagen tussen zitten. Daar zitten we nu middenin. Dit zegt helemaal niks over de klimaatverandering, die echt wel gaande is."

"Deze vorstperiode gaat niet zo heel lang duren."

Wanneer het verantwoord is om te schaatsen, vindt Raymond lastig om aan te geven. "Deze vorstperiode gaat niet zo heel lang duren. Het blijft wel vriezen in de nacht, maar de middagtemperatuur komt later deze week gewoon weer boven nul uit. Daardoor en door die oostenwind kan het ijs niet gemakkelijk aangroeien." Hij raadt schaatsliefhebbers daarom aan vooral te kiezen voor schaatsbaantjes die speciaal aangelegd zijn. "Misschien dat je ook op een plas op een weiland kunt schaatsen. Mocht je daar doorheen zakken, omdat het waterpeil daalt, dan houd je daar alleen natte voeten aan over. Op grotere meren of vaarten moet je niet gaan schaatsen, denk ik."

"Je moet wel even oppassen bij het schaatsen op weilanden."

Erik Ekkel is de man achter Ekkel.com, een website waar je kunt zien of en waar je kunt schaatsen op natuurijs. Hij verwacht dat er in de loop van deze dag wel wat natuurijsbanen opengaan. "Misschien hier en daar een ondergelopen weiland, dat zou kunnen. Het is een heel mooie dag, vandaag. Als het komende nacht weer zo vriest, is het woensdag vast op meer plekken mogelijk. We hebben namelijk heel veel ondergelopen weilanden door de hoge waterstand. Alleen moet je wel een beetje oppassen, want het kan zijn dat daar sloten onder zitten die leeggepompt worden." Hij raadt schaatsliefhebbers dan ook aan de app 'IJsmeester' te gebruiken. "Via die app kun je zien en doorgeven waar je kunt schaatsen of waar het juist gevaarlijk is."

"Donderdag gaat het weerbeeld geleidelijk veranderen."