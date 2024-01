Al 322 Brabantse boeren hebben zich aangemeld aan voor uitkoopregeling

Er hebben zich al 322 Brabantse boeren aangemeld voor een uitkoopregeling van de landelijke overheid. Boeren die geen piekbelaster zijn konden zich tot 1 december aanmelden. Veehouders die wel bij de piekbelasters horen hebben nog tot 4 april de tijd.

Dit is de huidige stand van zaken:

84 boeren hebben zich vanaf 1 juli aangemeld voor de Lbv-plus. Deze regeling is bedoeld voor de 3000 bedrijven waarvan de meeste stikstof op kwetsbare natuur terechtkomt: de zogenaamde piekbelasters. Aanmelden kan nog tot 4 april.

139 Brabantse veehouders hebben zich aangemeld voor de Lbv-regeling voor niet-piekbelasters. Aanmelding hiervoor is inmiddels gesloten.

99 veehouders hebben zich wel aangemeld, maar maakten geen keuze tussen de twee regelingen.

Hiermee komt het aantal aanmeldingen in Brabant op 322. In september vorig jaar waren dat er nog maar 106. Landelijk gaat het om 512 inschrijvingen.

Uiteindelijk beslist de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) welke regeling een boer in aanmerking komt. De boer maakt alleen een inschatting.

Helft is varkenshouder

De helft van alle aanmeldingen, komt van varkenshouders. Dat is niet zo gek, als je weet dat Brabant de meeste varkens per vierkante kilometer in Europa heeft. Voor iedere Brabander zijn er twee varkens: 2,5 miljoen tegenover 5,2 miljoen, volgens het CBS.

De pluim- en melkveesectoren zijn allebei goed voor ongeveer 20 procent van de aanmeldingen. De rest komt van kalverhouders (3 procent) en boeren met meerdere diersoorten (5 procent).

Hulp van experts

Stoppen met hun bedrijf is voor veel boeren geen gemakkelijke keuze. Daarom heeft de provincie een team van deskundigen samengesteld om boeren te helpen bij hun keuze. Dat team ging in juli 2023 aan de slag en heeft tot nu toe 133 aanvragen voor een kennismakingsgesprek gekregen.

Overigens zijn veehouders die zich voor een uitkoopregeling hebben aangemeld, niet verplicht zijn om te stoppen. Ze kunnen zich nog bedenken en ervoor kiezen om hun bedrijf toch voort te zetten.

De Lbv en de Lbv-plus zijn tijdelijke regelingen. Volgens minister Van der Wal van Natuur en Stikstof krijgen boeren hierna nooit meer een beter aanbod. Doel van de uitkoopregelingen is het verminderen van de stikstofuitstoot, zodat kwetsbare natuur kan herstellen. Momenteel gaat het met die natuurgebieden niet goed.

