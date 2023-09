Gedwongen uitkoop van boeren blijft mogelijk onder nieuwe coalitie Brabant

Gedwongen uitkoop van boeren blijft een mogelijkheid in Brabant. Dat heeft de nieuwe coalitie bevestigd tijdens de presentatie van het bestuursakkoord. Tien andere provincies, waar bijna overal BBB in het bestuur zit, namen eerder wel afstand van gedwongen uitkoop.

Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde voor de VVD: “Gedwongen uitkoop is al een van onze instrumenten. Als het echt nodig is zullen we er dan ook gebruik van maken. Wel pas in het uiterste geval. Maar het is gewoon een wettelijk middel.”

Stikstofopdracht

Het zal voor de provincie nog een pittige klus worden om de nodige stikstofvermindering voor elkaar te krijgen. Innovaties in de veehouderij werken niet zo goed als ze beloven. Daarom hoeven de melkvee- en kalverstallen pas op 1 januari 2026 te zijn aangepast. Voor andere dieren blijft de deadline in 2024 staan, hoewel ook uitstootbeperkende systemen voor die stallen minder goed werken dan beloofd.

De provincie benadrukt dat er ook andere mogelijkheden zijn om de stikstofuitstoot te verminderen. Zo kunnen boeren ook minder dieren houden, meer grond aankopen, overschakelen op biologische landbouw of eventueel hun bedrijf verplaatsen.

Onderhandelingen

Het nieuwe provinciebestuur dat bestaat uit VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant werd vandaag gepresenteerd na maanden onderhandelen. Eerder klapten onderhandelingen met BBB op de valreep. Volgens die partij ging het om de deadline voor de stalaanpassingen. Gedwongen uitkoop werd toen niet als reden genoemd.

Naast Brabant is Noord-Holland de enige provincie die de deur op een kier houdt voor de gedwongen uitkoop van boeren.

