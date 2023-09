Stallendeadline voor Brabantse boeren blijft staan, uitzondering melkvee

Het nieuwe provinciebestuur houdt vast aan de verplichting voor Brabantse boeren om hun stallen eerder emissiearm te maken dan in de rest van Nederland. De Brabantse stallendeadline blijft staan op 1 juli 2024. Dat gebeurt omdat de stikstofuitstoot drastisch naar beneden moet. Wel wordt er een uitzondering gemaakt voor koeien en kalveren. Dat staat in het zojuist gepubliceerde Brabantse coalitieakkoord.

De melkvee- en kalverstallen hoeven pas op 1 januari 2026 te zijn aangepast. De scheiding is gemaakt omdat uit onderzoek is gebleken dat de bestaande stalvloeren voor rundvee nauwelijks resultaat leveren. Voor de andere diergroepen zijn die resultaten stukken beter.

De provincie benadrukt dat er ook andere mogelijkheden zijn om de stikstofuitstoot te verminderen. Zo kunnen boeren ook minder dieren houden, meer grond aankopen, overschakelen op biologische landbouw of eventueel hun bedrijf verplaatsen.

Verschillende partijen in Provinciale Staten hebben in de afgelopen jaren geprobeerd om de stallendeadline van tafel te krijgen. Een overzicht van wat er de afgelopen jaren gebeurd is.

2017: deadline in 2022

De provincie bewandelt al jaren een uiterst hobbelige weg. In 2017 komt het provinciebestuur voor het eerst met plannen om boeren te verplichten hun stallen milieuvriendelijker te maken. Op 1 januari 2022 moeten veehouders een emissiearm systeem hebben.

In juli debatteert Provinciale Staten over die plannen. Zelden is het zo druk bij een Statenvergadering. Boeren komen massaal naar het provinciehuis om hun ongenoegen en zorgen duidelijk te maken. Ze vinden dat ze forse bedragen moeten investeren die niet zomaar terug zijn te verdienen.

Ook vinden de Brabantse boeren het oneerlijk dat zij die investeringen veel eerder moeten doen dan boeren in de rest van Nederland. De strengere en versnelde milieueisen zijn volgens de provincie nodig om de uitstoot van ammoniak, stikstof en stank terug te dringen.

2019

In 2019 zijn er nieuwe Provinciale Statenverkiezingen. Brabant krijgt een bestuur van VVD, PvdA, D66, GroenLinks en CDA. Die laatste partij stemt in eerste instantie in met de strenge regels. Als D66-Kamerlid Tjeerd de Groot in september het voorstel doet om de veestapel te halveren slaat de vlam in de pan.

Grootschalige boerenprotesten zijn het gevolg. Duizenden boeren trekken naar Den Haag, maar ook voor het provinciehuis in Brabant wordt in oktober fel geprotesteerd. Meerdere provinciebesturen zwakken hun maatregelen af, maar Brabant houdt voet bij stuk. De stallendeadline van 2022 blijft staan.

In december gaat het alsnog mis. Tijdens een debat over stikstof trekt het CDA uiteindelijk de stekker uit de coalitie. De partij wil af van de stallendeadline, maar een motie die zij daarvoor indient haalt het niet.

2020: deadline naar januari 2024

In mei 2021 wordt een nieuw college van CDA, VVD, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant geïnstalleerd. Eind november gaat de stallendeadline van 2022 naar 1 januari 2024. Twee jaar uitstel dus. Maar ook hier blijft het niet bij.

2021

In mei 2021 klapt de coalitie opnieuw. Er komt een nieuw bestuur van VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en D66.

2022: deadline naar juli 2024

De rechter zet een jaar later een streep door een aantal emissiearme vloeren. De stalvloeren halen bij lange na de beloofde resultaten niet. Het Ministerie van Landbouw belooft een onderzoek, maar zegt daar minstens een half jaar voor nodig te hebben. Onder druk besluit het provinciebestuur in december om Brabantse boeren dan ook een half jaar uitstel te geven tot 1 juli 2024.

2023: deadline voor melkvee naar 2026

In maart 2023 zijn er opnieuw Provinciale Statenverkiezingen. Met 11 zetels wordt de nieuwe partij BBB de grootste in Brabant. Bij de onderhandelingen voor een nieuw Brabants bestuur staat één ding op voorhand al vast: BBB wil de stallendeadline nu definitief van tafel. Het blijkt een van de struikelblokken in de onderhandelingen met VVD, GroenLinks en PvdA. Zij willen die deadline niet volledig loslaten.

De onderhandelingen met BBB lopen in juni met de finish in zicht alsnog spaak. De VVD, GroenLinks, en de PvdA besluiten verder te praten met D66, de SP en Lokaal Brabant. Zij presenteren op vrijdag 1 september een coalitieakkoord. De stallendeadline blijft dus voor veel boeren staan. En voor rundveestallen wordt de deadline wéér opgeschoven. Nu naar 1 januari 2026.

