Brabant bereikt als laatste provincie coalitieakkoord, zonder BBB

Brabant heeft als laatste provincie van Nederland een nieuwe coalitie. De onderhandelaars van zes partijen hebben een bestuursakkoord bereikt. VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant vormen samen het provinciebestuur. Het duurde sinds de verkiezingen in maart vijf maanden en tien dagen om tot een bestuursakkoord te komen.

De BBB komt in de oppositie. Eerder was al sprake van een akkoord waaraan de BBB wel deelnam, maar de partij stelde daarna nog zo veel extra eisen dat de andere partijen zonder de BBB verder praatten.

Verschillende partijen willen het akkoord eerst nog voorleggen aan hun achterban. Naar verwachting wordt het coalitieprogramma op vrijdag 1 september gepresenteerd.

D66-fractievoorzitter Matthijs van Miltenburg is blij met het akkoord: "Ik noemde het voor de zomer de laatste kans daarvoor. Die hebben we wat mij betreft verzilverd. Stabiliteit is het allerbelangrijkste. We gaan met een flinke dosis realisme aan de slag.”

Bijna akkoord in juni

In het zicht van de haven klapte eind juni het overleg tussen BBB, VVD, GroenLinks en PvdA, nadat BBB werd teruggefloten door de achterban. Na maanden onderhandelen sinds de verkiezingen in maart, kwam er toch geen coalitieakkoord. Er waren al zestig pagina's geschreven.

BBB, of in elk geval de achterban van de partij, kon niet instemmen. De partij kwam terug op twintig passages. De datum van de verplichte stalaanpassingen had de onderhandelingen alsnog de das omgedaan.

'Drie maanden weggegooid'

BBB hield de rug recht voor de eigen achterban, maar het bleek al snel dat een coalitie vormen daardoor vrijwel onmogelijk was. "Niet het belang van Brabant, maar het eigen partijbelang en dat van één sector is voorop gesteld. Drie maanden werk is weggegooid. De VVD vertrouwt de BBB niet meer", zei Martijn van Gruijthuijsen, fractievoorzitter van de VVD.

Bijna-coalitiepartners GroenLinks en PvdA vonden dat BBB 'niet koos voor alle Brabanders, maar alleen het partijbelang'. "Dat heeft ons vertrouwen geknakt", zei PvdA-fractievoorzitter Ward Deckers na de mislukte coalitieonderhandelingen in juni.

LEES OOK: Kansen dat BBB in de Brabantse coalitie komt 'zijn nul'