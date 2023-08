Deze mannen en vrouwen gaan als provinciebestuurders 'samen Brabant maken'

De nieuwe bestuurders van Brabant zijn bekendgemaakt. VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant onderhandelden de afgelopen maanden over een bestuursakkoord. Dat heeft de naam 'Samen maken we Brabant' gekregen en wordt op 1 september gepresenteerd door de kersverse coalitie.

Officieel moeten de bestuurders, gedeputeerden genoemd, nog benoemd worden. Dat gebeurt nadat Provinciale Staten een debat heeft gehouden over het bestuursakkoord. Hieronder stellen we de kandidaat-gedeputeerden aan je voor en beschrijven we de belangrijkste onderwerpen waar ze zich de komende vier jaar mee bezig zullen houden. Martijn van Gruijthuijsen (VVD)

Van Gruijthuijsen wordt voor de tweede keer gedeputeerde van Economie en Financiën. De afgelopen vier jaar was hij ook al gedeputeerde van Economie. Onder zijn leiding moet de Brabantse economie de financiële stormen van deze tijd doorstaan. Van Gruijthuijsen woont in Tilburg en was vanaf 2011 lid van Provinciale Staten. Ook werkte hij bij de Universiteit van Tilburg.

Martijn van Gruijthuijsen (VVD).

Hagar Roijackers (GroenLinks)

Hagar Roijackers uit Den Bosch wordt gedeputeerde van Natuur en Milieu. Vanaf 2021 was ze al gedeputeerde voor Natuur en Water. Een van haar belangrijkste besluiten was het instellen van de 'vergunningstop' in Brabant. omdat het zo slecht gaat met kwetsbare natuur, kunnen er geen vergunningen worden verleend worden voor projecten die zorgen voor meer stikstof in die natuur. Juridisch gezien was er geen ander andere mogelijkheid. Het is een zwaar besluit dat ze zowel in Den Bosch als in Den Haag moest komen uitleggen.

Hagar Roijackers (GroenLinks).

Stijn Smeulders (PvdA)

Stijn Smeulders keert terug als gedeputeerde van Verstedelijking en Mobiliteit. Sinds 2021 is hij gedeputeerde voor Cultuur en daarvoor was hij sinds 2011 lid van Provinciale Staten. Nu gaat hij zich de komende vier jaar buigen over de ontwikkeling van stedelijke gebieden en mobiliteit. Smeulders woont in Helmond en is de broer van Paul Smeulders, wethouder in Arnhem en oud-Kamerlid voor GroenLinks.

Stijn Smeulders (PvdA).

Jos van der Horst (SP)

Voor de SP krijgt Jos van der Horst, eerder wethouder in het Friese Smallingerland, Energie en Cultuur onder zijn hoede. Een opvallende combinatie, met allebei flinke uitdagingen. Zo zit het energienet vol, moet er omgeschakeld worden naar groene stroom en heeft de provincie het aan de stok met de minister van Onderwijs omdat de Citotoets tegelijkertijd met carnaval gepland staat.

Jos van der Horst (SP).

Saskia Boelema (D66)

Nog een portefeuille met grote uitdagingen. Saskia Boelema uit Breda gaat zich bezighouden met Water en Bodem in Brabant. Grootste dossier voor haar zal de Kaderrichtlijn Water zijn. in 2027, aan het eind van deze bestuursperiode, moet al het water van de EU aan allerlei strenge regels voldoen. Als dit niet lukt, kan Brabant een flinke boete vanuit Europa krijgen. De provincie wil daarom 'alles op alles zetten' om te laten zien dat ze die boete niet verdient. Het laatste debat zal hier dus nog niet over gevoerd zijn.

Saskia Boelema (D66).

Marc Oudenhoven (Lokaal Brabant)

Marc Oudenhoven uit Vierlingsbeek was eerst de nieuwe lijsttrekker voor Lokaal Brabant. Hij schuift nu vanuit de Provinciale Staten meteen het college in als gedeputeerde van Agrarische Ontwikkeling en Bestuurlijke Samenwerking. Oudenhoven is al 20 jaar gemeenteraadslid in Boxmeer en Land van Cuijk. In Boxmeer was hij ook wethouder. Dit college heeft geen gedeputeerde van Landbouw. Met zijn portefeuille komt Oudenhoven daar het dichts bij.

Marc Oudenhoven (Lokaal Brabant).

Wilma Dirken (VVD)

Als enige partij levert de VVD, als grootste, twee gedeputeerden. Na 8 jaar in Provinciale Staten, krijgt Wilma Dirken uit Hoeven nu als gedeputeerde het zwaarste dossier voor haar kiezen: Wonen & Stikstof. Ze zal zich bezig gaan houden met het oplossen van de woning en de stikstofcrisis. Twee problemen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en voor veel spanning zorgen in de Brabantse samenleving.