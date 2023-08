'Boeren zullen niet blij zijn met BBB aan de kant en D66 in de coalitie'

Na vijf maanden en tien dagen onderhandelen krijgt Brabant een heel ander provinciebestuur dan veel mensen gedacht zullen hebben na de verkiezingen. De Boer Burger Beweging (BBB) behaalde een enorme overwinning met elf zetels, maar gaat de oppositie in. Hun achterban zal gespannen naar het coalitieakkoord kijken, denkt politiek verslaggever Tessel Linders. "Onder meer D66 neemt de plek van BBB in. Je kan geen groter verschil krijgen op stikstof en natuur."

Nadat BBB de verkiezingen won, ging de partij onbevangen de onderhandelingen in. Er leek in juni een akkoord te komen met de VVD, GroenLinks en de PvdA. Alleen de achterban van de BBB kon dat niet steunen en dus stelde de partij allerlei extra eisen, waardoor de onderhandelingen uiteindelijk klapten.

Hoewel er niets over de inhoud van het geklapte en het huidige coalitieakkoord bekend is, kan je er vanuit gaan dat de BBB-kiezer niet enthousiast wordt van het nieuwe provinciebestuur. "Vooral als je het hebt over natuur en stikstof, kan je geen groter verschil hebben dan tussen de BBB en D66", legt Linders uit. Juist deze onderwerpen zijn heel belangrijk in Brabant is de afgelopen jaren gebleken.