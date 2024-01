Laatste videotheek stopt: 'Het was een middelvinger naar de vooruitgang'

Het was bijna een wonder hoe de videotheek in Raamsdonksveer wist te overleven. Jarenlang hield de vestiging als een soort Asterix-dorpje vol, naast de grote jongens als Netflix en Videoland. Eind deze week valt het doek dan toch echt. Het gaat zover bekend om de laatste videotheek van Brabant. "Anders moet er geld bij", zegt eigenaar Jacco d'Haene teleurgesteld.

'Nostalgie' zullen liefhebbers zeggen, 'ouderwets' zeggen critici. Een bezoek aan de videotheek in Raamdonksveer is een stap terug in de tijd. De rijtjes met dvd's en de vloerbedekking brengen je terug naar je jeugd. "Elke dag verhuur ik nog een paar dvd's", zegt Jacco.

"Voor de klanten die het leuk vonden, hield ik zo lang mogelijk vol."

Vrijwel alle videotheken zijn de afgelopen jaren verdwenen. De streamingsdiensten zoals Netflix deden de branche uiteindelijk definitief de das om. Uit passie voor de film hield Jacco eigenwijs vol. "Het was een hobby. Een dikke middelvinger naar de vooruitgang. Iedereen vroeg zich af hoe ik het deed, dat vond ik leuk." Vaste klant Jack de Hoogh (50) struint dinsdagmiddag de rekken vol dvd's af: "Het is nostalgie. Het is heel leuk om een dvd te huren. Het heeft gewoon iets." "Helaas komen er niet zoveel dvd's meer uit", merkt Jacco. Tuurlijk, ook hij snapt dat mensen tegenwoordig niet meer huren zoals vroeger. "Voor de klanten die het leuk vonden, hield ik zo lang mogelijk vol." Ook zijn vader Freddy had meerdere videotheken. "Ik ben hier dus echt mee opgegroeid", zegt Jacco trots. Freddy stopte pas in 2020 met zijn laatste zaak in Dongen. Hij was toen 74 jaar oud.

"Films verhuren kostte juist geld."

Het geheim? Veel dingen ernaast doen waarmee wel geld te verdienen is. Heel veel: je kunt er loten, snoep en zelfs schoenen kopen, geld versturen naar het buitenland en nog veel meer. "Films verhuren kostte juist geld." Vooral door de verkoop van vapes bleef de videotheek overeind. Het verbod op de e-sigaret met smaakjes sinds 1 januari was dan ook een nekslag. "Het voelt klote, maar ik wist dat het eraan kwam." En dus ging het niet echt niet meer. "Ik zou dit het liefst tot mijn pensioen blijven doen. Hoeveel videotheken er nog in Nederland zijn is lastig te achterhalen. Een actieve branchevereniging bestaat niet meer, dus zijn er geen cijfers beschikbaar. Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt geen cijfers meer bij. 2005 was het topjaar voor de videotheken. Volgens onderzoeksbureau Locatus had Brabant er toen 204. Daarna zette de dalende lijn in.

"Mooi dat ik de rest heb overleefd."

"Het is toch leuk dat ik de laatste van Brabant ben en de rest heb overleefd. Jammer voor de rest." Het pand aan de Keizersdijk in het centrum van Raamsdonksveer is alweer verhuurd. Wat er komt, wil de videotheekhouder nog niet zeggen. Zaterdag is de laatste dag dat hij open is. Wat Jacco nu zelf gaat doen? "Dat vraagt iedereen me. Ik heb nog geen idee", lacht hij. "Ik ben erg eigenwijs", lacht hij. "Dus het zal iets zijn waar ik geen baas boven me heb."

De laatste dvd's (foto: Raymond Merkx).

Dvd's en postzakken door elkaar (foto: Raymond Merkx).

De nieuwste dagfilms (foto; Raymond Merkx).