Fiets hangt boven in wegwijzerpaal en niemand weet hoe hij daar terechtkwam

Wie dinsdag over de rotonde van de Spoorlaan en Stationsstraat in Drunen reed, kan hem niet gemist hebben. Boven in de paal met wegwijzers naar Drunen-Noord, Waalwijk en Den Bosch hangt een verdwaalde fiets. Hoe hij daar terecht is gekomen is een raadsel, maar de actie zorgt in ieder geval voor verbaasde blikken bij voorbijgangers.

Wie over de rotonde rijdt en omhoog kijkt, ziet behalve wegwijzers ook een fiets in de verkeerspaal hangen. Wie dit heeft gedaan is niet duidelijk. Het lijkt wel vast te staan dat het een behoorlijke klus is geweest. Om de fiets op die plek te krijgen moet er zeker een meter of vijf worden geklommen. Maar of dat met een ladder of met een hoogwerker is gebeurd, is in nevelen gehuld.

Het beeld zorgde dinsdag voor verbaasde blikken van voorbijgangers. Zo ook bij Andre en Toos, die samen een stukje door Drunen wandelden. "Hoe kan dat nou, hoe krijg je dat voor elkaar?", zeggen ze tegen elkaar. "Dit heb ik nog niet eerder gezien. Het moet bijna met een hoogwerker zijn gedaan", lacht Andre.

Gemeente Heusden is bekend met de situatie en heeft opdracht gegeven om de fiets te laten verwijderen. "Het bedrijf dat voor ons de snoeiwerkzaamheden doet gaat hem er voor ons uithalen met een hoogwerker", zegt een woordvoerder. Dat kan zeker nog enkele dagen tot een week duren. "Het is gelukkig niet gevaarlijk en de borden zijn goed leesbaar, maar het levert natuurlijk wel een gek beeld op."

Bushaltes

Of de actie de gemeente op extra kosten jaagt durft de woordvoerder niet te zeggen. De oorzaak wordt gezocht in de hoek van vandalisme. Mogelijk komt de fiets van een van de twee bushaltes aan de Spoorlaan. Hier stappen mensen uit de buurt op de bus naar Waalwijk en Den Bosch. Het is ook onbekend wie de eigenaar van de fiets is. Zeker is wel dat het nog een hele opgave wordt om hem eruit te halen.

Weet jij meer over hoe de fiets in de wegwijzerpaal terecht is gekomen, meld het dan bij Omroep Brabant.