Twee bakwagens vol drugsafval in woonwijk: 'Mijn kinderen spelen daar'

Een deel van het drugsafval dat in de wagens lag (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). (foto: Toby de Kort/SQ Vision) Beide bakwagens worden voor onderzoek leeggehaald (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). Volgende 1/3 Een deel van het drugsafval dat in de wagens lag (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

Op de plek in Goirle waar dinsdag een grote hoeveelheid drugsafval werd aangetroffen, spelen geregeld kinderen. Een vrouw die er in de buurt woont, reageert geschrokken op de vondst. Het spul zat in enkele grote vaten, tientallen jerrycans en zakken waarmee twee bakwagens waren volgepropt.

Arnold Tankus & Noël van Hooft Geschreven door

De voertuigen stonden op een een kleine parkeerplaats aan de achterzijde van het Feel Fit Center, waaronder ook het zwembad valt.

"Dat is schrikken, mijn kinderen spelen daar altijd."

Een achterbuurvrouw was net haar hondje uitlaten toen ze agenten zag staan. "Ze zeiden dat er niks ernstigs aan de hand is, maar nu hoor ik dat het om een drugsdumping gaat." Ze zucht een keer diep. "Dat is schrikken, mijn kinderen spelen daar altijd." Volgens de omwonende is de parkeerplaats voor mensen die gebruik maken van het zwembad. "Maar er is daar altijd rotzooi. Hangjeugd, vuurwerk, we hebben eigenlijk alleen maar overlast." De tuin van de vrouw grenst aan de parkeerplaats. "We hebben al vaak gevraagd om er een slagboom of hek te plaatsen, maar de gemeente doet niks."

"Ik schrik er niet van. Er is daar altijd gedoe."

Haar buurvrouw haalt haar schouders op: "Ik schrik er niet van. Er is daar altijd gedoe." Het verbaasde deze achterburen dat de politie aan het begin van de avond nog niet was langsgeweest om hen in te lichten. De drugsvondst werd ontdekt omdat een van de deuren van de bakwagens openstond en daarvan melding was gedaan. Een alerte buurman die de politie belde vertelt dat de vrachtwagentje er al een week stonden. "Dat vond ik opvallend, zeker ook omdat ze scheef stonden door de zware lading.

"We moeten nog testen wat het precies is."

De politie bevestigt dat het gaat om de vondst van drugsafval. "Al moeten we nog wel testen wat het precies is", zegt een woordvoerder van de politie. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is opgeroepen om de aard van de drugs vast te stellen. Op de plek waar de bakwagens geparkeerd staan, komen veel ouders en kinderen voorbij die naar het zwembad gaan. De omgeving is momenteel door de politie afgezet voor verder onderzoek.