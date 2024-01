Mannen stelen metalen rijplaten en mishandelen passant die er wat van zegt

Twee onbekende mannen die zware metalen rijplaten aan het stelen waren, hebben een voorbijganger mishandeld die hen daarop aansprak. Dit gebeurde afgelopen zaterdag in een bosgebied bij de Hutten in Asten. Het slachtoffer raakte hierbij gewond aan het gezicht en hoofd en moest daarvoor kort naar het ziekenhuis.

De politie is nu op zoek naar de daders van de mishandeling en diefstal. “Die rijplaten zijn behoorlijk zwaar en wegen honderden kilo's per stuk. Het moet meer mensen opgevallen zijn dat ze daar bezig waren. De dieven gebruikten een vrachtwagen met een oplegger met vaste kraan”, zegt een woordvoerder van de politie. Het kenteken van de vrachtwagen bleek vals te zijn.

De mishandeling vond plaats op zaterdagmiddag tussen twaalf uur en half twee. Vermoedelijk is het de daders te doen om de waarde van het metaal.

De politie roept getuigen of mensen die wellicht foto's of filmpjes van de vrachtwagen of de daders hebben gemaakt, zich te melden via 0900-8844 of anoniem 0800-7000.