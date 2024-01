Beste recept voor sinkhole is een oud riool en heel veel regen

De aanhoudende regenval van afgelopen maanden zorgt niet alleen voor ondergelopen kelders en weilanden. Het leidt ook tot verzakkingen en gaten in wegen. In Eindhoven en Breda kunnen ze erover meepraten. Daar is een flink aantal zinkgaten, ofwel sinkholes ontstaan. "Alles staat of valt met hoe waterdicht de riolering is."

Precies op zo’n moment is de kans op een sinkhole het grootst. Vooral bij rioolbuizen in zandgrond. “Er kan dan een kier komen in de verbinding van twee rioolbuizen”, vertelt Rien Smalheer. Hij is wegenbouwkundige aan de Breda University of Applied Sciences. “Als zo’n gat in de rioolbuis zit, loopt er ook zand in. Dat is zand dat onder het asfalt ligt. Op een gegeven moment zakt de ondergrond mee het riool in. Als de bovenste laag van de verharding dan instort, heb je dus een sinkhole.”

Bewoners van de Hendrik Staetslaan, de Doctor Berlagelaan en Fakkellaan in Eindhoven waren de afgelopen tijd getuige van zulke gaten. Een van de plekken waar het in deze gemeente ook flink misging, is de kruising van ’t Hofke en de Oude Urkhovenseweg in Eindhoven. Hier gaapt een metersdiepe krater in de weg. Dat is een gevolg van de vele regen die is gevallen, meent wethouder Rik Thijs. “We hebben hier zandgronden en heel veel water in de riolen. Dat is hoe dit soort gaten ontstaan.”

Volgens Smalheer kunnen ook gesprongen waterleidingen de oorzaak van een sinkhole zijn. Verder noemt hij de toename van regenval door klimaatverandering als een belangrijke reden voor de problemen.

Het gaat volgens de wethouder tot februari duren voordat het gat op de kruising van ’t Hofke en de Oude Urkhovenseweg is gerepareerd. De kosten zijn 300.000 euro. Voor de gemeente is het reden om alle oude rioolbuizen op kwetsbaarheden te gaan controleren.

Smalheer ziet de oplossing op de lange termijn in het vernieuwen van oude riolen. “De levensduur van een riool is misschien wel 100 jaar. Als het eenmaal kapot aan het gaan is, kun je kiezen voor een tijdelijke oplossing of vernieuwing. Alles staat of valt met hoe waterdicht de riolering is.”