Supermarkt mist 50 winkelwagentjes: 'Ze worden als konijnenhok gebruikt'

Waar de winkelwagens gebleven zijn is voor Pieter van der Velden, manager van de Albert Heijn-vestiging aan de Kamperfoelielaan in Eindhoven, nog altijd een raadsel. In een jaar tijd raakte de supermarkt 50 winkelwagentjes kwijt.

Er hangt een opvallende mededeling bij de karretjes op de parkeerplaats van de supermarkt. Op een A4'tje staat dat er 'een enorm tekort aan winkelwagens' is. Klanten wordt vriendelijk verzocht het winkelwagentje terug te brengen. Dat wordt namelijk niet door iedereen gedaan. Winkelwagentjes worden volgens Van der Velden altijd al af en toe meegenomen, maar afgelopen jaar is het wel heel vaak raak. "Natuurlijk gebeurt dit wel eens. Ook bij de Lidl, die naast ons zit. Dat is niks nieuws. Maar winkelwagentjes zijn nu eenmaal van een supermarkt en het is niet de bedoeling deze mee naar huis te nemen."

Wanzl Winkelinterieurs in Oosterhout maakt een groot deel van de winkelwagentjes die bij bouwmarkten en supermarkten te vinden zijn. Eén winkelwagentje kost volgens Frank van Dam van de producent wel 130 euro. Een enorme kostenpost voor Van der Velden, die er dus vijftig kwijt is. Supermarktmanager Van der Velden is al enige tijd op zoek naar die vermiste karretjes. Klanten gebruiken hem niet alleen om er de boodschappen mee te doen. "Er zijn mensen die de winkelwagen als barbecue gebruiken of zelfs als konijnenhok", zo legt Van Dam uit.

