Vrachtwagen strandt in zinkgat, huizen en deel winkelcentrum zonder water

Een zinkgat bij de Molenhoekpassage in Rosmalen maakte woensdagochtend een abrupt einde aan de rit van een vrachtwagenchauffeur die groente en fruit rondbrengt. De bestelling van het groente- en fruitbedrijf is door een collega-chauffeur bezorgd. Door het zinkgat zitten zo’n dertig huizen en een deel van het naburige winkelcentrum zonder water.

De bestuurder is met de schrik vrijgekomen. De chauffeur van groente- en fruitleverancier Van Aarle uit Schijndel reed woensdagochtend vroeg op de hoek van de Slauerhoffstraat en de Felix Timmermanslaan toen de straat onder zijn vrachtauto wegzakte. Op foto’s is goed te zien hoe de vrachtauto daarna met zijn voorbumper in een gat in de weg terecht is gekomen.

“De chauffeur maakt het goed”, zegt Ilona van de Velde van het bedrijf. “Maar hij is wel geschrokken.” Hij kon zijn rit niet afmaken. De groenten en het fruit zijn vanochtend nog overgeladen in een andere vrachtauto. De bestelling is door een collega-chauffeur aan het winkelcentrum in Rosmalen gebracht. Het bedrijf maakt de schade aan de vrachtauto nog op.