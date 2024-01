Schaatser zakt door het ijs en raakt gewond: 'Wees alsjeblieft voorzichtig'

Schaatsliefhebbers die het woensdag aandurfden om als eerste op het Buntven tussen Helmond en Deurne op het ijs te stappen, zijn bedrogen uitgekomen. Hoewel het ijs op sommige plekken nu zeven centimeter dik is, zakte een van de schaatsers na een paar rondjes toch door het ijs. De man was niet in gevaar, maar bezeerde zich lelijk en moest naar de huisarts toe. “Wees alsjeblieft voorzichtig”, zegt schaatser Hans van der Heijden (54) uit Asten over het ijs.

Hij stond woensdagochtend ook op het bevroren Buntven en zag het ongeluk gebeuren. “Het ging een tijdje goed, maar uiteindelijk zakte die man er met één knie doorheen.” Hij belandde met zijn kin op het ijs en hield er een flinke snee aan over. Het Buntven is normaal gesproken een van de eerste plassen in Brabant die bij vorst dichtvriezen. “Ik schaats al meer dan dertig jaar en zag een aantal mensen op het ijs staan, dus ik denk dat is een goed teken”, zegt Hans. Samen met een aantal andere schaatsers zette hij de boor in het ijs, om de dikte op te meten. “Het ijs was op sommige plekken zeven centimeter en het kraakte niet, dus het leek stevig genoeg. Maar helaas."

“We moeten het er nu toch van nemen, want heel lang kunnen we er niet meer van genieten."

Ook René van de Laar baalt dat het ijs nog niet hard genoeg is. "Helaas, het is nog geen feest. Het ziet er wel heel mooi uit met die zon erop. Maar als er al iemand doorheen is gegaan, wordt het toch te link." Hij vertelt dat hij dat zelf een paar jaar geleden ook heeft meegemaakt. "Ik word ook steeds ouder, dus dat wil ik nu niet riskeren." Langs de kant staan veel schaatsers te twijfelen om het ijs op te gaan. Een aantal jongens willen het ijs op stappen om te gaan ijshockeyen. Hans waarschuwt ze dat ze dat beter niet kunnen doen. “Ik ben er zelf ook meteen vanaf gegaan”, zegt hij. “Ik kom morgen wel weer terug. Een nachtje vorst eroverheen doet vast goed.”

"Als het begint te kraken en zingen, dan wordt het link."

Hij is niet bang dat hij dan zelf ook een nat pak haalt. “Ik blijf dan wel wat meer aan de zijkanten, waar het ijs wat dikker is", zegt Hans. "We moeten het er nu toch van nemen, want heel lang kunnen we tegenwoordig niet meer van het ijs genieten." Voor wie toch de gok wil wagen, heeft René nog een paar tips. "Wees voorzichtig en ga niet te ver het ijs op. Let erop dat het egaal is. En als het begint te kraken en zingen, dan wordt het link."

Hans en twee andere schaatsliefhebbers meten hoe dik het ijs is.

Op het Buntven in Deurne (foto: Alice van der Plas).