Cabaretier Kiki Schippers vertelt hoe ze ontdekte dat ze grappig is

Het is al twaalf jaar geleden dat Kiki Schippers afstudeerde aan de Koningstheateracademie in Den Bosch. Het is de plek waar de cabaretier, die vooral bekend staat om haar prachtige liedjes, zichzelf heeft uitgevonden. "We zaten in een kraakpand en alles mocht en kon. Ik wilde op stage in Argentinië. Nou dat kon gewoon, dat was heel goed."

Kiki zat op de toneelacademie in Maastricht toen ze een keer een rol speelde in de voorstelling van 'De Bloeiende Maagden'. Ze werd verliefd op de stad Den Bosch en stapte over naar de Koningstheateracademie. Ze vertelt er woensdag over in het tv-programma 'KRAAK. vraagt door' van Omroep Brabant.

Op de academie zeiden ze al tegen haar: "Je bent heel muzikaal, maar je wordt beperkt door wat je kunt op gitaar en piano. Je bent zo goed als je handen zijn." Het advies was: ga samenwerken met andere muzikanten. "Dat heb ik ook gedaan, dan ging ik naar jazzcafé Paradox in Tilburg en daar kwamen heel mooie dingen uit. Daarna werd ze toch vooral bekend als dat meisje met die prachtige stem en die gitaar. En die eigenzinnige liedjes: "Er spoelen mensen aan, met handen en met voeten (...), duw ze terug in het water, duw ze terug in de zee."

Maar na drie soloprogramma's is ze nu te zien in de voorstelling 'Kiki en band'. Ze vindt het heerlijk. "Natuurlijk ben je minder flexibel. Als ik alleen voor een zaal sta, kan ik doen wat ik wil. Nu zit ik meer in een structuur."

Alleen zijn

Kiki kreeg het als kind wel voor haar kiezen. Haar ouders ging scheiden, haar vader wilde zijn kinderen niet meer zien en voordat er weer sprake was van contact overleed hij plotseling. Ze denkt wel dat ze daarom veel liedjes heeft gemaakt die gaan over alleen zijn en over verlaten worden, zoals een van haar populairste nummers 'Guus'.

De tijd op de basisschool hielp ook niet. Ze viel buiten de boot en werd gepest. Dat werd minder toen ze een klas oversloeg en helemaal toen ze naar het gymnasium ging. "Daar ontdekte ik dat ik grappig was."

Een ding hield ze er wel aan over: dat verbinding met andere mensen niet vanzelf spreekt. Terwijl ze het juist in de zaal wel heel erg opzoekt. In haar nieuwe voorstelling gaat ze zelfs 'speeddaten' met mensen in de zaal. In de pauze schrijft ze daar dan een nummer over. "Op het podium voel ik me heel erg thuis. Ik heb het gevoel dat ik daar kan zijn wie ik ben. Dat heb ik in het dagelijks leven veel minder."

Liefdespijn

Ze worstelt bijvoorbeeld met de liefde. "Ik heb de neiging om een schat te zoeken in de modder. Ik zoek liefde op plekken waar ik die waarschijnlijk niet ga vinden. Misschien omdat dat een pijn veroorzaakt waar ik vertrouwd mee ben."

'Kiki en Band' is in het voorjaar te zien in Valkenswaard, Veldhoven, Den Bosch en Helmond.

