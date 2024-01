Spannende uren voor bedrijf naast afgebrand bedrijfsverzamelgebouw

Het waren bloedstollend spannende uren voor het bedrijf Proloc in Lieshout, dat maar vijf meter verwijderd is van het bedrijfsverzamelgebouw dat dinsdagavond en -nacht in vlammen opging. Jos van de Westerlo zag met angst en beven hoe de metershoge vlammen bijna zijn bedrijf raakten. Dankzij de inzet van de brandweer Aarle-Rixtel, die de gevels nat hield, is het gebouw bijna onbeschadigd gebleven.

Daags na de grote brand zijn de medewerkers van Proloc, dat onder meer kantenband, lijm en kit levert voor de bouw, nog aan het bijkomen van de schrik. Tot half vier 's nachts bleef Jos bij zijn bedrijf. "Ik dacht steeds dat we ons gebouw zagen afbranden, zo groot was de vuurzee", zegt hij terwijl de brandweer nog volop aan het nablussen is bij de puinhopen ernaast. "Het was superspannend, we dachten dinsdag dat ons bedrijf weg was", zegt Jos. "Toen we de vuurzee zagen, letterlijk vlammen van meters hoog tegen ons pand aan, toen dachten we: het is gebeurd. De brandweer heeft supergoed werk geleverd", zegt Jos opgelucht.

"Ik woon hier vlakbij, maar toen ik aankwam was alles eigenlijk al verloren."

Bij het afgebrande bedrijfspand is het verdriet van de drie ondernemers die er werkten groot. Twee van hen zijn te geëmotioneerd om hun verhaal te doen. Willem Christiaens van het handelsbedrijf Helmco komt samen met zijn zoon de schade opnemen. "Wij werden dinsdagavond gebeld door de alarmcentrale in Eindhoven. Ik woon hier vlakbij, maar toen ik aankwam was alles eigenlijk al verloren", zegt hij. Als hij verder wil praten worden ook hem de emoties te veel en schiet hij vol. Prolec heeft als door een wonder alleen rook- en roetschade en een paar gebarsten ruiten. Er wordt woensdagmorgen, zo goed en zo kwaad als het gaat, doorgewerkt. Binnen ziet het er nog smetteloos wit uit. "We kunnen bijna alles doen vandaag, maar er komt wel een speciaal bedrijf om de brandlucht weg te halen", zegt Jos. De medewerkers hebben hooguit twee uur op bed gelegen de afgelopen nacht. "Vanmiddag zal de man met de hamer wel komen", zegt Jos.