Honderden vrijwilligers zoeken naar Yoran 'alsof het hun eigen kind is'

'Zoeken alsof het je eigen kind is'. Onder die noemer zoekt Coördinatie Platform Vermissing (CPV) naar vermiste personen. Dat gaat in samenwerking met politie en familie. "We bieden familie een laatste strohalm", zoals voor de ouders van de vermiste Yoran uit Sleeuwijk.

Een spontane en een chaotisch verlopen zoekactie naar een verdwenen man op Urk was zes jaar geleden de aanleiding om stichting Coördinatie Platform Vermissing (CPV) in het leven te roepen. "Zoekacties gaan nu veel professioneler", vertelt woordvoerder Ramona van Urk. "Alles wat we doen is gesponsord of wordt gedoneerd. We hebben ondernemers die alles uit hun handen laten vallen om aan een zoekactie deel te nemen."

Zo'n zoekactie naar een vermist kind start niet zomaar. "We beginnen alleen op verzoek en met toestemming van ouders en politie aan een zoekactie. De politie gaat eerst aan de slag om de vermiste persoon te vinden. Daarna komen wij in beeld omdat we de ouders een laatste strohalm willen bieden. Wij houden een gecoördineerde burgerzoekactie, de politie doet dat niet."

Zoekorganisaties en vrijwilligers

Het CPV werkt veel samen met andere zoekorganisaties en met vrijwilligers om een zoekactie op touw te zetten. "We kijken wie we in bepaalde situaties nodig hebben." De woordvoerster somt de samenwerkingen van het CPV op: Het Veteranen Search Team, Stichting Reddingshonden Nederland, SOAD om drenkelingen op te sporen, SOS Drone Team en Ready to Help van het Rode Kruis.

Maar er melden zich dus ook een heleboel vrijwilligers. "Onze stichting heeft inmiddels een groot bestand vrijwilligers. Na een mailing over een zoekactie kunnen mensen zich online of ter plekke aanmelden. Door de aandacht in de media bij zoekacties krijgen we er steeds weer nieuwe aanwas bij."

Minimaal achttien jaar

Daar zitten wel voorwaarden aan: deelnemers moeten in ieder geval achttien jaar zijn. "In het verleden kwamen mensen met een kinderwagen zoeken, dat kunnen we niet hebben." Verder worden ze zo goed mogelijk uitgerust: veiligheidshesje, app-groep, groepsleider, digitale kaart, prikstokken en eventuele nazorg.

"Wij helpen de burgers door in groepen met coördinaten bepaalde zoekgebieden af te kaderen", vertelt Ramona. Daarbinnen wordt dan gezocht. Dat is anders dan hoe bijvoorbeeld het Veteranen Search Team te werk gaat. "De oud-militairen zoeken op een andere manier. Ze lopen in een linie door een bepaald gebied. "

Zoektocht naar Yoran

Bij de zoektocht naar Yoran zijn zaterdag naar verwachting minstens driehonderd vrijwilligers betrokken. "Dat aantal kan de komende dagen nog verder oplopen."

De 16-jarige Yoran uit Sleeuwijk wordt sinds 24 december vermist. Zijn fiets werd kort daarna gevonden op de Merwedebrug bij Sleeuwijk. Bij de zoektocht wordt vooral aan de oevers gezocht. "We gaan wel van het ergste uit," zegt de woordvoerder.

