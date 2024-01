Handgranaat tussen het puin van afvalbedrijf: 'Gelukkig niks gebeurd'

Bij het puinverwerkingsbedrijf in Oss zijn ze nog steeds een beetje onder de indruk van wat ze woensdag in hun puinvergruizer ontdekten. Nadat de versnipperaar zijn werk had gedaan, vonden ze tussen het gruis een handgranaat. Ze twijfelden geen moment en schakelden meteen de politie in. “We controleren altijd wat we binnenkrijgen, maar niet alles kan je zien”, zegt Theo van de Camp, de eigenaar van het bedrijf.

Van de Camp werd gealarmeerd door zijn collega en belde meteen de politie. “Tuurlijk schrik je. Maar echt bang was ik niet”, zegt hij. “Je staat op dat moment niet echt stil bij wat er kan gebeuren. We hebben gewoon meteen gehandeld.”

Bij het bedrijf in Oss wordt puin ingezameld van verschillende bedrijven, zoals hoveniers, boeren en slopers. “Dat wordt op een grote bult gegooid en dan recyclen we het in een machine”, vertelt directeur Theo van de Camp. “Toen ze klaar waren wilden mijn collega’s het ijzer wat vrijkomt, opruimen en toen vonden ze daar een handgranaat tussen.”

Ze besloten twee grote containers om het projectiel te zetten om het af te schermen totdat de bommenexperts er waren. “De brandweer en ambulance kwamen erbij”, zegt de directeur. “En zo gingen ze kijken of hij nog op scherp stond”, zegt Van de Camp.

Omdat de granaat was gaan schudden door de vergruizer, was de pin ervan een beetje losgekomen. Daarom was er mogelijk ontploffingsgevaar. Achteraf bleek volgens een woordvoerder van de politie dat de bom waarschijnlijk niet uit zichzelf was afgegaan. Toch is de directeur opgelucht. “Je weet nooit wat er had kunnen gebeuren. Dus gelukkig is het met een sisser afgelopen.”

Uiteindelijk is de granaat op het terrein van het bedrijf tot ontploffing gebracht met een ander explosief. “Ze hebben er een kleine container overheen gezet, er een hele bult zand op gelegd en zo tot ontploffing gebracht”, vertelt Van de Camp. “Maar dat was geen hele explosieve gebeurtenis hoor”, lacht hij. “Ze telden af van drie tot één en toen hoorden we alleen een doffe, zachte knal.”

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Hier zie je hoe de hulpdiensten woensdagavond te werk gingen