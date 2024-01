Locaties kinderhartcentra blijven open: 'Voor iedereen een goede uitspraak'

"Er gaat vanavond nog een fles champagne open", dat is de eerste reactie van Netteke Gisberts uit Tilburg. De rechter haalde deze donderdag een streep door het voornemen van minister Kuipers om twee kinderhartcentra te sluiten en deze zorg te centreren in Groningen en Rotterdam. Haar zoontje Lucas is geboren met een hartprobleem. Na een second opinion redde een kindercardioloog in Utrecht zijn leven.

Deze dag voelde voor Netteke als een rollercoaster. "Je weet niet welke kant het kwartje opvalt. Je kunt alleen maar hopen. Het was nu aan de rechter en die heeft gesproken."

Minister Kuipers was voornemens om de kinderhartcentra in Utrecht en in Leiden/Amsterdam te sluiten. Netteke: "Ik ben voor goede zorg. De maatregel van de minister is in strijd met de keuzevrijheid, recht op second opinion en recht op kwaliteitszorg. Ziekenhuizen houden elkaar gewoon scherp bij verschillende expertises."

Kindercardioloog

Daarom steunde Netteke vol overgave de petitie tegen de voorgenomen sluiting van twee van de vier ziekenhuizen voor kinderhartchirurgie, waaronder die in Utrecht. De petitie werd bijna 49.000 keer ondertekend.

Nog even kort over Lucas. Hij werd geboren met een aorta waarvan de klep voor negentig procent dichtzat. In Rotterdam werd hij drie keer geopereerd, zonder succes. Hij was toen zeven weken oud. Het zag er op dat moment niet best uit.

Moeder zei destijds dat zijn begrafenis al geregeld was. Maar ze gaf niet op en regelde met de zorgverzekeraar nog een second opinion in het ziekenhuis in Utrecht. Daar redde een kindercardioloog uiteindelijk het leven van Lucas.

Zoon die opbloeit

Hoe gaat het nu met Lucas? "Naar omstandigheden goed. We kwamen van het slechtste scenario. We hebben nu een zoon die opbloeit, naar school gaat, vriendjes heeft en hartstikke slim is. Hij doet het heel goed. Tot nu toe ging hij alleen op maandag de hele dag naar school. Maar dat gaan we binnenkort uitbreiden."

Netteke is blij met de uitspraak. "Dit gaat zoveel mensen aan. Je kunt niet in de toekomst kijken. Je weet niet of je kind of kleinkind ooit in deze positie komt. Er is geen formule voor. Je wilt niet dat kinderen waarvoor elke seconde telt in een ambulance naar Groningen moeten. Dat kan niet met kwetsbare kinderen. Ik denk dat dit voor iedereen een goede uitspraak is."

