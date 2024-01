'Triest dat dit nodig is', Natasja hangt sjaals aan lantaarnpalen

Door heel Tilburg hangen sjaals aan lantaarnpalen, niet voor de gezelligheid maar voor de dak- en thuislozen in de stad. Natasja van Alphen hangt donderdagmiddag zes sjaals in het Wilhelminapark. “Deze zijn over een paar uur al weg. Zo hard is het nodig.” Heerlijk zo’n warme sjaal, toch? “Ik vind een sjaal helemaal niet lekker zitten, dus zelf draag ik er geen”, lacht ze.

In de winter van 2016 begon Natasja met het warme initiatief. “Ik zag dat ze dit in een park in Amerika deden. Ik vond dat zo’n mooi gebaar.” Niet veel later hingen de eerste sjaals ook in Tilburg. “Want ook hier is veel armoede. Het is zo belangrijk om te doen.” Ondertussen hebben 32 gemeentes het Tilburgse voorbeeld gevolgd.

"Letterlijk en figuurlijk warmte verspreiden.”

Thuis is Natasja druk bezig met het vastknopen van gele kaartjes aan de sjaals. ‘Ik ben niet kwijtgeraakt. Neem mij gerust mee als je het koud hebt, ik ben er om je warmte te geven’, staat erop te lezen. “Deze ga ik zo in het park hangen. Ze zijn voor de mensen die minder bedeeld, dak- of thuisloos zijn of voor mensen die juist een lichtje in de duisternis nodig hebben”, zegt Natasja trots. Het geeft volgens haar warmte aan mensen die het nodig hebben en het fleurt de stad ook een beetje op. “Ik mis medemenselijkheid, er is zoveel haat in de wereld. Met een klein gebaar kun je de één hoop geven en de ander een hopelijk een mooi inzicht.” In Tilburg staat ze daar niet alleen in, een heel team is actief om warme sjaals te verspreiden. Terwijl de temperatuur onder nul daalt worden de sjaals opgehangen door Natasja. “Dit voelt heerlijk, het voelt fijn om dit voor iemand te kunnen doen. Letterlijk en figuurlijk warmte verspreiden.”

"Het eigenlijk heel triest, het zou niet moeten mogen."

Dat de sjaals hard nodig zijn merkt Natasja iedere dag weer. Dagelijks hangt ze nieuwe kleurige sjaals aan lantaarnpalen, verkeersborden of kunst in de stad. “Die zijn na een paar uur al weg. Het eigenlijk heel triest, het zou niet moeten mogen. Het liefst heb ik dat alles blijft hangen want dan heeft iedereen genoeg warmte.” In sommige gevallen lukt het haar niet eens om de sjaals op te hangen. “Dan word ik aangesproken door iemand die het koud heeft en graag een sjaal wil hebben. Dan voel ik mij een rijk mensen, dat is zo dankbaar.” Net voor het donker is Natasja klaar. “Morgen doe ik weer een volgende ronde.” Zonder zelf een sjaal te dragen, dat wel. “Ik vind een sjaal helemaal niet lekker zitten, dus zelf draag ik er geen.” Natasja krijgt bijna alle sjaals gedoneerd of ze koopt ze zelf als er een financiële donatie is binnen gekomen. Via Facebook kan iedereen helpen om wat warmte in Tilburg te verspreiden.