Janus van Kasteren verliest zijn koppositie in de Dakar Rally

Janus van Kasteren is de leiding in het vrachtwagenklassement van de Dakar Rally kwijt. In het eerste deel van de marathonetappe in het Empty Quarter eindigde hij ruim 41 minuten achter de voorlopige leider. De andere Brabantse trucks liepen donderdag zelfs meerdere uren achterstand op.

Het dikke half uurtje dat Van Kasteren achter ligt op de voorlopige leider Martin Macik is geen ramp, omdat donderdag pas het eerste deel van de marathonetappe is gereden. Vrijdag volgt dan het tweede deel. De Veldhovenaar heeft tot dusver bewezen dat hij de snelste is, als hij tenminste geen fouten maakt of technische problemen heeft. De Iveco-coureur zal nu wel in de achtervolging moeten tijdens het tweede deel van de marathonproef.

Alleen Vick Versteijnen weet de schade vooralsnog beperkt te houden tijdens de 48 uur lange proef in het Empty Quarter. Hij klokte een vijfde positie met maar 55 minuten achterstand en weet zich daarmee voorlopig te handhaven in de top 10 van het vrachtwagenklassement.

Uren achterstand

Er zijn flinke klappen gevallen en er is met uren gesmeten. Van Kasteren zijn teamgenoot Michel Becx stond keurig in de top 10 van het klassement, maar heeft ruim drie uur achterstand op de leider. Hetzelfde geldt voor Ben de Groot. Het zijn voorlopige uitslagen omdat er nog een hele dag gereden moet worden, maar uren loop je je niet zomaar in.

Bij Anja van Loon en William de Groot is het nog wat erger. Zij hebben zelfs meer dan vier uur achterstand op leider Macik opgelopen tijdens de marathonetappe. Wel hebben ze beiden geholpen bij de gekantelde vrachtwagen van landgenoot Gert Huzink. Die tijd zouden ze in theorie nog terug kunnen krijgen.

Top 10

Paul Spierings was de hele dag in de top 10 van het buggyklassement te vinden en lijkt vooralsnog op een zeer knappe achtste positie te liggen in de marathonetappe.

Ook de andere Brabanders in de buggy's kenden geen grote problemen. Zowel Jeffrey Otten als Martijn van de Broek zaten binnen het uur van de leider tijdens deze loodzware proef.

Loodzwaar

Voor het eerst in de Dakargeschiedenis is er een etappe die twee dagen duurt. De route gaat ook nog eens door het indrukwekkende Empty Quarter. Dat is een woestijn zo groot als Frankrijk met alleen maar zand en enorm hoge zandduinen die tevens heel verraderlijk kunnen zijn.

Om half vijf Saudische tijd moesten deelnemers naar het dichtstbijzijnde bivak rijden. Op de route zijn er acht. Daar hebben de deelnemers wat eten en drinken en kampeermateriaal. Er wordt in een tentje in de woestijn geslapen. Pas vrijdagochtend om zeven uur wordt er weer verder gereden. En vrijdagavond wordt dan de uitslag van de marathonetappe opgemaakt.

Omdat alle coureurs verspreid zitten over verschillende bivakken en ook nog eens in het Empty Quarter, waar communicatie moeizaam gaat, is het onduidelijk wat de Brabantse buggy en vrachtwagenteams precies hebben meegemaakt.