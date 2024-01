1/2 Hond Snoetje zit al 6 maanden in pension, maar z'n baasje haalt hem niet op

Afgelopen zomer mocht hond Snoetje een week logeren bij het dierenpension van Piet Tonies in Oss. Maar de tweejarige Australische herder werd nooit meer opgehaald door zijn baasjes en inmiddels zit hij er al een half jaar. "Ze nemen de telefoon niet op en per mail krijg ik steeds smoesjes te horen waarom ze de hond niet op kunnen halen", zegt de 72-jarige Piet somber.

In juli kwamen ze opnieuw langs bij Dierenhotel Jaonenhoef, Deze keer met twee honden. "Ze hadden nog een labradorpup van een maand of vijf. Na een week kwamen ze het jonkie weer ophalen," vertelt Piet. "Ze vertelden dat hij gecastreerd moest worden en dat ze de andere hond daarom nog even bij mij lieten zodat het beestje rustig kon herstellen van de ingreep."

De pensionhouder vond het geen probleem en zocht er verder ook niets achter. Maar het stel kwam niet meer opdagen. "De vrouw stuurde me verschillende berichtjes met redenen waarom ze Snoetje niet konden komen halen. Dan moest ze werken, daarna waren de kinderen ziek, toen ging de auto kapot en daarna had haar partner de auto mee. En dat gaat al een half jaar zo. Als ik bel, nemen ze de telefoon niet op."