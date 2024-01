Horroretappe Dakar: trucker Janus van Kasteren kan titel vergeten

Janus van Kasteren heeft donderdag en vrijdag in de 48-uursetappe veel tijd verloren. De vrachtwagencoureur uit Veldhoven verloor meer dan drie uur op etappewinnaar Martin Macik. Na afloop was Van Kasteren vooral blij terug te zijn bij zijn team. “Het was echt martelen, dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

Het zat Janus van Kasteren niet mee tijdens de 48-uursetappe. Op donderdag verloor Van Kasteren al 40 minuten door twee lekke banden. Na een overnachting in de woestijn liep de Veldhovenaar nog meer schade op.

“Ik haalde een duin niet en ik zette hem in zijn achteruit. Toen ging de truck op z’n kant. Dat was mijn eigen stomme fout”, is Van Kasteren schuldbewust. Uiteindelijk kreeg hij hulp van Vick Versteijnen uit Hilvarenbeek die de titelverdediger weer rechtop zette. Versteijnen reed zelf naar een knappe vierde plek.

Van Kasteren baalde uiteraard bij terugkomst in het bivak maar kon ook alles snel relativeren. “Dit was niet normaal. Ik vond het echt ongelooflijk. Ik heb vaak gedacht: was ik maar ergens op vakantie gegaan. Dit kan niet. De rest komt nog niet eens thuis, denk ik. Geen idee waar ze liggen maar die gaan het niet redden.”

Daarbij doelde hij ook op teamgenoot Anja van Loon die lange tijd heeft vastgestaan in de duinen. De geluiden zijn dat ze met de damestruck weer onderweg is. Maar het is de vraag hoe laat zij bij de finish aan gaan komen.

“Het was echt martelen”, vervolgde Van Kasteren zijn verhaal. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Het klassement kan ik nu wel vergeten. Ik heb er weinig vertrouwen in dat ik deze achterstand nog goed kan maken. Ik ga nu proberen te genieten van de Dakar Rally.”