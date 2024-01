Honden gedumpt bij pensions: 'Deze mensen zouden geen dieren mogen hebben'

Al een half jaar zit de Australische herder Snoetje in een dierenpension in Oss, omdat zijn baasjes hem niet meer komen ophalen. En hoewel er goed voor hem wordt gezorgd, kwijnt de jonge hond langzaam weg in zijn hok. Het komt vaker voor dat eigenaars zich niet meer laten zien, niet betalen en hun huisdier aan hun lot overlaten, zo blijkt.

Ook bij Dierenpension Knoops in Mierlo kunnen ze erover meepraten. "Een zakenman bracht regelmatig zijn hond bij ons", vertelt een medewerker. "Maar op een gegeven moment kwam hij niet meer opdagen."

"Het gras in de tuin stond drie meter hoog, het huis was leeg."

De tijd verstreek en bij het pension besloten ze om bij de man thuis langs te gaan. "Toen we daar aankwamen, stond het gras in de tuin drie meter hoog. Het huis was leeg en hij en zijn vrouw waren vertrokken. Het hondje is gelukkig uiteindelijk goed terechtgekomen bij iemand anders." Vier katten werden op een soortgelijke manier achtergelaten bij dierenpension De Wildert in Chaam. "De eigenares had haar katten al bij meerdere pensions ondergebracht om dan vervolgens niet te betalen", zegt Petra Martens. "Zelfs deurwaarders konden haar niet vinden. En bij ons kwam ze ook niet meer terug voor haar dieren."

"We konden de katten gelukkig herplaatsen, maar naar het geld konden we fluiten."

"Een half jaar zijn ze bij ons geweest, omdat die vrouw nergens meer te vinden was", gaat ze verder. "We hebben de dieren gelukkig kunnen herplaatsen via een stichting, maar naar het geld konden we fluiten." Afgelopen zomer was het opnieuw raak bij het pension. "Een man kwam toen zijn jonge herder bij ons brengen voor een periode van twee weken. Maar hij werd niet meer opgehaald," vertelt Petra. "Uiteindelijk hebben we die hond moeten laten inslapen, omdat hij totaal onhandelbaar was en daarom nergens anders terechtkon. Het is zo verdrietig. Dit soort mensen zou eigenlijk geen dieren mogen hebben." Dat sommige mensen op een goedkope manier van hun dieren af willen, is voor De Wildert in Chaam reden om maatregelen te nemen. "Tegenwoordig moeten mensen die hun huisdier voor een langere tijd bij ons brengen de rekening vooraf betalen. Op die manier hopen we deze trieste gevallen te voorkomen." Bij de 72-jarige Piet Tonies van Dierenhotel Jaonenhoef in Oss, waar de Australische herder Snoetje al sinds afgelopen zomer verblijft, zijn de kosten inmiddels opgelopen tot 2500 euro. Voor hem is het al de zesde keer dat een hond op deze manier wordt afgedankt.

"Vijf herders, en de eigenaars lieten het gewoon afweten."

En dat gebeurde ook bij een kennis van Piet, die een dierenpension vlak bij de Belgische grens heeft. "Daar brachten ze ooit vijf herders. De afspraak was dat ze tien dagen zouden blijven, maar na drie weken zaten ze er nog steeds. De eigenaars lieten het gewoon afweten. Toen is mijn vriend naar het adres van die mensen gegaan om verhaal te halen. Maar het huis stond leeg. Er was niemand. Tja, en toen zat hij daar met vijf honden te kijken."